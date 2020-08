Selbstjustiz nach Uhrenklau in Gießen

Vater und Sohn saßen vor dem zuständigen Jugendschöffengericht gemeinsam auf der Anklagebank. Symbolfoto: Mosel

Giessen. Das Erreichen der Volljährigkeit ist ein bedeutsamer Tag im Leben. Für eine Familie aus dem Landkreis Gießen war der 18. Geburtstag des Sprösslings von besonders hohem Stellenwert. Die komplette Verwandtschaft legte zusammen, denn zu dem wichtigen Wiegenfest durfte es ein außergewöhnlich hochpreisiges Geschenk sein. Als Wertanlage sollte die rund 9000 Euro teure Luxusuhr dem Geburtstagskind später einmal dienen, zudem den Status als "Familienjuwel" erhalten. Gleichzeitig besitze das Präsent eine hohe Symbolkraft in der italienischen Kultur, lässt der Angeklagte mit sizilianischen Wurzeln durch seinen Verteidiger vortragen. Ab diesem Zeitpunkt nämlich würde der Beschenkte "als vollwertiger Mann" angesehen. Umso verärgerter war der Familienvater, als die Rolex knapp ein Jahr später plötzlich fehlte. Schnell waren drei jugendliche Freunde des Sohnes als Verdächtige ausgemacht. Der 55-Jährige räumt ein, dass er die Sache selbst in Hand nehmen wollte. Die Polizei - so seine Annahme - hätte den Diebstahl des teuren Schmuckstücks ohnehin niemals aufklären können. Ihm hingegen gelang das, unter anderem durch die Demonstration der Schlagkraft eines Baseballschlägers und das Herumhantieren mit einer Schreckschusswaffe. Gemeinsam mit seinem Sohn sowie einem befreundeten Gastronomen hatte er die Jugendlichen zuvor im Elternhaus abgeholt, dann in ein Bistro in Kleinlinden gesperrt und dort eine "Drohkulisse" aufgebaut. Vor dem zuständigen Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Gießen muss sich das Trio wegen Freiheitsberaubung, Nötigung, Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz, beziehungsweise wegen Beihilfe, verantworten.

Schuldfrage umgedreht

Nach Sicht des Familienvaters ist der Sachverhalt eindeutig: Ohne den Diebstahl der Uhr wäre das alles gar nicht passiert. Die Freunde des Sohnes - darunter der Langfinger - hätten im Haus ein- und ausgehen dürfen, sagt Verteidiger Philipp Kleiner. "Die Mama kochte ihnen sogar noch Pasta." Sein Mandant habe sich schlichtweg "verarscht gefühlt".

An zwei der drei Bedrohten ist die Aktion nicht spurlos vorübergegangen. Sie erscheinen nicht zu ihrer Vernehmung. Staatsanwalt Rouven Spieler vermutet Angst als Grund, zudem hätten junge Männer meist Probleme mit ihrer Rolle als Opfer. "Das ist heutzutage ein Schimpfwort und jemand, zu dem man herabschaut." Ein Ermittler gibt schließlich Einblick in die psychische Verfassung der Jungen. Einer sei bis heute "fertig mit den Nerven", schlafe schlecht, könne seine Hobbys nicht mehr ausüben und meide die Innenstadt. Mit dem Uhrenklau hatte dieser Jugendliche indes gar nichts zu tun.

Als der angeklagte Gastronom am späten Nachmittag des 10. Oktober 2019 mit dem Auto am Elternhaus vorfuhr, muss das demnach großen Eindruck hinterlassen haben. Gemeinsam mit den Anderen wurde dann das noch geschlossene Bistro angesteuert. Die Überwachungskamera im Gastraum war vorher ausgeschaltet worden. Die letzten aufgezeichneten Bilder zeigen den Hauptangeklagten, der Schreckschusswaffe, Baseballschläger, Messer und Dachlatte deponiert sowie drei Stühle bereitstellt. "Ich werde euch alle Knochen brechen!", soll der 55-Jährige in Richtung der Jugendlichen gebrüllt haben, nachdem Fragen nach dem Verbleib der Uhr unbeantwortet blieben. Dass er das Sportgerät danach mehrfach kräftig gegen einen Tisch geschlagen hat, gibt er zu. Und auch der 43-jährige Gastronom gesteht, mit der erhobenen Dachlatte etwas abseits gestanden zu haben. Einer der Jungen kassierte von dem Vater seines Freundes zudem eine Ohrfeige. "Nicht schlimm", spielt der heute 18-Jährige dies im Zeugenstand herunter. "Mein Vater hätte das genauso gemacht."

Den Rolex-Dieb brachten die Drohgebärden letztlich aber zum Einknicken. Gemeinsam mit dem 55-Jährigen fuhr er zu einem Supermarktparkplatz, wo ein Hehler die Luxusuhr zurückgab. Vorher hatte sich der Angeklagte noch Schreckschusspistole und Messer eingesteckt. Der Sohn bewachte derweil die beiden anderen Jugendlichen in der Gaststätte, bis es einem von ihnen gelang, einen Notruf abzusetzen.

"Das Potential zur Eskalation war da" bewertet Staatsanwalt Spieler die "keinesfalls spontane Tat". Die Aktion sei ganz nach dem Motto abgelaufen: "Rechtsstaat nervt und ist anstrengend, dann mache ich das halt selbst." Für den Hauptangeklagten - wegen Kokainhandels unter laufender Bewährung - fordert Spieler eine einjährige Haftstrafe, für die beiden Helfer Geldstrafen, die "wehtun". "Sie können ja die Uhr in Zahlung geben", kann sich der Staatsanwalt eine Spitze in Richtung des 19-Jährigen nicht verkneifen.

Das Jugendschöffengericht reduziert das geforderte Strafmaß dann leicht. Die Aussetzung zur Bewährung - wie von der Verteidigung beantragt - kommt für den Vorsitzenden Richter Heiko Kriewald und die beiden Schöffen nicht in Betracht. Der 55-Jährige erhält eine zehnmonatige Freiheitsstrafe, sein Sohn muss 800 Euro, der Gastronom 2000 Euro zahlen. Die Schuldfrage einfach umzudrehen sei vollkommen inakzeptabel, fasst Kriewald zusammen und betont: "Der Zweck heiligt nicht die Mittel."