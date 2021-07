Seltener Besucher im Botanischen Garten Gießen

Prachtexemplar: Der Große Rosenkäfer ist ein seltener Besucher des Botanischen Gartens. Foto: Larve

GIESSEN - "Der Rosenkäfer, uns zur Lust, metallisch prunkt, noch im August", ist eine ziemlich treffende Beschreibung eines imposanten Kerbtieres. Das Zitat stammt aus "Eugen Roths Kleines Tierleben". Und ein solcher Prunkkäfer tauchte dieser Tage im Botanischen Garten in Gießen auf. Gefunden wurde er vom Gärtnermeister Michael Jaeger, der immer mit offenen Augen in seinem Reich unterwegs ist.

Das fast drei Zentimeter große Insekt beeindruckt nicht nur durch seine Größe, sondern darüber hinaus auch durch seine Farbe: Ein intensives Grün, das je nach Lichteinfall noch von einem Goldschimmer überzogen wird. Hinzu kommt ein metallischer Glanz, der Autolackdesigner neidisch machen könnte.

Der Große Rosenkäfer oder Großer Goldkäfer (Protaetia speciosissima) ist die 190. Käferart, die bisher im Botanischen Garten entdeckt wurde. Aus seiner "Verwandtschaft" sind hier noch der Kupfer-Rosenkäfer (Protaetia cuprea), der Goldglänzende Rosenkäfer (Cetonia aurata), der Trauerrosenkäfer (Oxythyrea funesta), der Pinselkäfer (Trichius sp.) und der Stolperkäfer (Valgus hemipterus) unterwegs.

Ein Promi aus dieser Sippe, der sich im Botanischen Garten aber noch nicht gezeigt hat, ist der Juchtenkäfer, der im Zusammenhang mit dem Neubau des Stuttgarter Hauptbahnhofs auch außerhalb des Kreises der Käferfreunde zu Berühmtheit gelangte. Von den bisher im Botanischen Garten registrierten Käferarten stehen 14 Arten in den verschiedenen Kategorien der noch gültigen Roten Liste von 1998. Dazu gehört auch der Große Goldkäfer. In der Vergangenheit wurden die verführerisch schimmernden Deckflügel von Rosenkäfern sogar zu Bastelarbeiten missbraucht.

Der Naturforscher Johann Leonhard Frisch (1666 - 1743) schreibt: "Ein guter Freund, welcher diese Schönheit der Käfer sah, bekam Lust eine Quantität zu sammeln und sich die Schublade eines kleinen Kastens oder Behälters mit den Flügeln zu belegen, welches so schön wie lackiert aussieht, man kann den Staub bequem davon abwischen." Das verbietet sich natürlich mit dem Fund aus dem Botanischen Garten. Der Große Rosenkäfer ist nämlich in der Roten Liste in der Kategorie 1 aufgeführt. Das aber bedeutet: vom Aussterben bedroht. Das liegt aber nicht an den Bedürfnissen des erwachsenen Käfers. Was die angeht, ist er außerordentlich bescheiden. Er ist nämlich mit dem Baumsaft verletzter Bäume oder überreifem Obst zufrieden. Darauf spielt sogar ein alter Gattungsname Potosia (altgr. potos = Getränk) an. Gelegentlich macht sich der Käferschönling auch an Blüten zu schaffen. Problematisch ist, dass seine dreijährige Entwicklung in alten Laubbäumen stattfindet. Dort leben die holzfressenden, 65 Millimeter langen Larven in angefaulten Bäumen. Auch für die Verpuppung baut sich das Tier eine Puppenhöhle aus Holzpampe. Ein solches Milieu für die Kinderstube des Käfers bieten zum Beispiel durch Astbruch entstandene Hohlräume im Stammbereich oder alte Spechthöhlen.

Im öffentlichen Raum kollidiert die Erhaltung solch wichtiger Baumindividuen für die Tierwelt allerdings oft mit der Verkehrssicherungspflicht.