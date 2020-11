Seltersweg in Gießen: Autos sollen für Belebung sorgen

Pkw statt Mode: Ein Autohaus zieht allerdings nicht in den Seltersweg. Foto: Mosel

GIESSEN - Über mehrere Monate mussten Passanten, die an der zuletzt von "The Sting" genutzten Immobilie im Seltersweg vorbeiliefen, beim Blick ins Schaufenster mit einer Leiter und einer ansonsten leeren Halle vorliebnehmen. Inzwischen aber bleiben viele Frauen und vermutlich noch mehr Männer beim Bummel durch die Fußgängerzone genau dort stehen. Es gibt nämlich wieder etwas zu gucken: Zwei BMW und ein Mini sind hinter den Frontscheiben geparkt; im Hintergrund leuchtet ein Bildschirm, auf dem über die verschiedenen Modelle informiert wird. Prompt kam also die Frage auf, ob ein Autohaus nun die Nachfolge des niederländischen Modehauses antritt. Das ist allerdings nicht der Fall. Vielmehr handelt es sich um ein "Konzept für eine temporäre Zwischennutzung", auf die sich die Commerz Real AG als Vermieter, das BID Seltersweg und die BMW Wahl-Group verständigt haben. Zunächst bis Ende Januar 2021 dient der vordere Bereich der unteren Etage als "Showroom". Der Vertrag verlängert sich, solange kein anderer Mieter gefunden ist, der komplett in die seit mehr als einem Jahr leer stehenden Räume einzieht, teilt der Gießener Wahl-Filialleiter Meikel Eley auf Anfrage mit. Und fügt hinzu: "Wir wollten schon immer näher an die Kunden ran. Das ist ein Versuch, um unser Angebot mit unserem ersten Pop-up-Store zu präsentieren." Überlegt werde noch, inwieweit vorübergehende Öffnungen möglich sind. Ein PS-Talk als Format sei ebenfalls angedacht.

Über das "schönere Erscheinungsbild" freut sich natürlich auch der Geschäftsführer des BID Seltersweg, Markus Pfeffer. Denn klar ist, dass Leerstände alles andere als attraktiv für eine Einkaufsstraße sind. Jede Belebung könne dazu beitragen, den Einzelhandel zu stärken, für Frequenz zu sorgen und gleichzeitig den Wert einer Immobilie zu erhalten. Und da Corona-bedingt im Moment ohnehin nicht damit zu rechnen sei, längerfristige Vereinbarungen mit einem neuen Mieter zu schließen, sei diese Lösung nur zu begrüßen.