Seminar für Hausverwalter

Giessen (red). Mit der Seminarreihe "Weiterbildung für Wohnimmobilienverwalter" bietet die IHK Gießen-Friedberg Kurzseminare zur Erfüllung der gesetzlichen Weiterbildungspflicht für Immobilienverwalter an: Am 24. August geht es um das Thema Versicherungen. Es referieren Diplom-Ing. Siegfried Thüringer, Vorstand der SMK Versicherungsmakler AG, Gießen, und Fabian Grünewald, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, SMK Versicherungsmakler AG, Gießen.

Am 2. September werden die wichtigsten Urteile zum Wohnraummietrecht der letzte zwei Jahre leicht verständlich vorgestellt. Die Veranstaltung orientiert sich am Praxis-Alltag von Hausverwaltungen und bietet konkrete Handlungsvorschläge. Themen werden unter anderem Unterhaltungsplichten, Betriebskostenabrechnung sowie Schadenersatzansprüche des Mieters und des Vermieter sein. Es referiert Rechtsanwalt Michael Bender, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht.

Veranstaltungsort ist jeweils der IHK-Seminarraum (Flutgraben 4) in Gießen von 14 bis 17 Uhr. Das Teilnahmeentgelt beträgt pro Veranstaltung 75 Euro. Anmeldungen nimmt Marie-Theres Burzel unter der Telefonnummer 0641/7954-4025 oder per E-Mail an marie-theres.burzel@giessen-friedber.ihk.de entgegen.