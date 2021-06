Seminar gibt Tipps zum Schutz vor Betrügern

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Kriminalpolizeilichen Berater erklären am Dienstag, 6. Juli, von 17 bis 18 Uhr in einer Online-Veranstaltung die verschiedenen Maschen, mit denen Diebe und Betrüger versuchen, vor allem ältere Menschen um ihr Geld zu bringen. Außerdem werden hilfreiche Präventionstipps gegeben, wie vermieden werden kann, Opfer zu werden.

Enkeltrick - Schockanruf - Falsche Polizeibeamte - angebliche Mitarbeiter von Ämtern oder Betrieben - Gewinnversprechen - Taschendiebstahl - Trickdiebstahl: Das sind alles Begriffe, die sich sehr oft in den Polizeimeldungen widerspiegeln. "Die leider rhetorisch geschickten, mitunter geschulten, durchaus variablen und einfallsreichen Straftäter gehen rücksichtslos vor. Sie suchen sich gezielt ältere Menschen aus, weil sie glauben, leichter Opfer zu finden", heißt es in der Ankündigung. Erklärt werden soll daher: Was kann ich dagegen tun? Wie erkenne ich die Falle? Wie kann ich mich schützen? Und gibt es vielleicht eine ganz einfache Grundsatzregel?

Interessierte können sich über den Link https://www.edudip.com/de/webinar/straftaten-zum-nachteil-alterer-menschen-praventionstipps/1483548 anmelden. Außerdem sind die Kriminalpolizeilichen Berater des Polizeipräsidiums Mittelhessen per E-Mail an beratungsstelle.ppmh@polizei.hessen.de oder telefonisch unter 0641/7006-2050 (Claudia Zanke) zu erreichen.