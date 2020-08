Seminar zu Verkauf und Marketing

Jetzt teilen:

Giessen (red). Das Unternehmen ist gegründet - was nun? Wie bringe ich mein Produkt an Mann oder Frau? Diese Fragen stellen sich oft sehr schnell, da man sich die Vermarktung seines Produkts meist leichter vorgestellt hat. Um Antworten zu finden, bieten die Wirtschaftspaten gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Gießen erneut das Marketing- und Vertriebsseminar insbesondere für Existenzgründer an. Denn im Unternehmensalltag ist man plötzlich mit den unterschiedlichsten Fragen konfrontiert. Was ist Marketing? Was bedeutet "Verkaufen"? Warum kauft ein Kunde bei anderen und nicht bei mir?

Im Rahmen des zweitägigen Seminars werden grundlegende Fragen im Bereich Marketing und Vertrieb geklärt. Darüber hinaus zielt das Seminar auch auf die Vermittlung von Detailkenntnissen im Verkauf und bietet die Möglichkeit, die Umsetzung der Theorie in praktischen Anwendungen, wie Rollenspielen und Gesprächssimulationen, zu üben. In einem geschützten Rahmen hat man die Gelegenheit, einen kritischen Blick auf das eigene Verkaufsverhalten zu werfen, um das Erlernte dann später souverän in der Praxis anzuwenden.

Das Seminar richtet sich an Existenzgründer und Jungunternehmen, aber auch an alle Personen, die den Verkaufsprozess in einem Unternehmen begleiten oder direkten Kundenkontakt haben.

Der Referent, Alfred Korte, ist Mitglied der Wirtschaftspaten und war in leitenden Positionen bei international operierenden Unternehmen im internationalen Vertrieb und Marketing tätig. Er verfügt über 30 Jahre Erfahrung in diesem Bereich.

Das zweitägige Seminar findet am 24. und 25. August statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen sind erforderlich und können bis zum 20. August über den Veranstaltungshinweis auf der Internetseite der Stadt Gießen erfolgen: www.giessen.de/wirtschaft.