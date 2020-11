Seminar zur Vorsorgevollmach t

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Der Patientenverfügung eine Stimme geben oder Vorkehrungen für die Vertretung in rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten treffen – das geht mit einer Vorsorgevollmacht. Sie ist eine wichtige Ergänzung zur Patientenverfügung. Eine gerichtliche angeordnete Betreuung soll damit vermieden werden. Der Online-Vortrag der Verbraucherzentrale am heutigen Donnerstag von 17 bis 18 Uhr richtet sich an Menschen jeglichen Alters, die ihre Vertretung selbst regeln wollen. Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung unter www.verbraucherzentrale-hessen.de/online-seminare-he möglich.