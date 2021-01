Seminarreihe "Plastische Chirurgie"

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). Aufgrund des zunehmenden Interesses und des steigenden Bedarfs an fachärztlicher Beratung startet die Klinik für Plastische, Ästhetische, Rekonstruktive und Handchirurgie des Agaplesion Evangelischen Krankenhauses Mittelhessen eine Online-Seminarreihe an. Themen sind: Was kann die moderne Plastische Chirurgie leisten? Straffungsoperationen nach massiver Gewichtsabnahme, Behandlung des chronischen Lipödems, Rekonstruktion der weiblichen Brust nach Brustkrebs, Botox, Filler, Fadenlifting: Minimalinvasive Techniken der Gesichtsverjüngung und Handchirurgie: Überblick über die handchirurgischen Therapiemöglichkeiten. Das Team der Klinik um Chefarzt Dr. Torsten Schloßhauer stellt dabei nicht nur ausgewählte allgemeine Themen der Plastisch-Rekonstruktiven-, der Ästhetischen- und der Handchirurgie vor - es geht auch auf konkrete Informationsbereiche wie beispielsweise die minimalinvasiven Techniken der Gesichtsverjüngung ein. Die Seminarreihe beginnt am 13. Januar und findet an jedem zweiten Mittwoch im Monat immer von 18 bis 19 Uhr statt.