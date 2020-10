Senioren genießen letzte Sommertage

Bratwurst bei Sonnenschein gab es für die Bewohner des „Albert-Osswald-Hauses“. (Foto: AWO Gießen)

GIESSEN - (red). Zu einem gemütlichen „Spaziergang mit Bratwurst“ lud das Team der Sozialen Betreuung Bewohner des „Albert-Osswald-Hauses“ an mehreren Nachmittagen ein. Getrennt nach den beiden Häusern kamen die Bewohner an zwei Wochentagen im Garten zusammen. Die Bewohner konnten noch einmal mit gegrillter Bratwurst im Brötchen und einem kalten Getränk die letzten Sommertage mit allen Sinnen genießen.

Die Mitarbeiter der Haustechnik hatten Stuhlgrüppchen rund um den Teich mit gebührendem Abstand aufgestellt, während die Mitarbeiter der Küche für das leibliche Wohl der Bewohner sorgten. Diese genossen das kleine Highlight sichtlich. In entspannter Atmosphäre ließen sie sich ihre Bratwurst schmecken, unterhielten sich angeregt in ihren Wohnbereichs-Grüppchen oder hielten einfach nur ihr Gesicht in die Sonne.