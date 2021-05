Senioren in Kleinlinden freuen sich über bunte Blumentöpfe

Die Kleinen der Awo-Krabbelgruppe erfreuten die Senioren mit ihrem Besuch. (Foto: Jung)

GIESSEN-KLEINLINDEN - (kg). Pünktlich zum Weltbienentag übergaben die Sonnenkinder aus der Awo-Krabbelgruppe in Kleinlinden stellvertretend für alle anderen Kitas bunte Blumentöpfe an die benachbarte Seniorentagesstätte. Unter dem Motto „Awo blüht auf!“ haben Kinder und Mitarbeiter der sieben Gießener Awo Kitas in den letzten Wochen an allen Standorten bienenfreundliche Blumensaat in Beeten, Wiesen und Blumentöpfen ausgebracht und gepflegt.

Eingebettet ist diese Aktion in die pädagogische Arbeit der Kitas im Bildungsbereich Natur und Nachhaltigkeit, der kitaübergreifend durch eine AG „Outdoor und Natur“ und übergreifende Fortbildungen vorangebracht wird. In allen Awo-Kitas werden die Kinder im Alltag und im Rahmen von Angeboten und Projekten kindgerecht mit Nachhaltigkeitszielen und Naturerlebnissen vertraut gemacht. So gibt es zum Beispiel eine Bauernhof- und Naturkita, eine Freilandgruppe, einen Kita-Schrebergarten und regelmäßige Wald- und Outdoortage in unseren Kitas. Schon die Kleinsten erfahren, dass Lebensräume von Pflanzen und Tieren geschützt werden müssen, Bienen Futter zum Überleben benötigen und auch die großen und kleinen Menschen die Natur als Lebensgrundlage brauchen. Nicht nur für Bienen möchten die Kinder etwas Gutes tun – auch die Gäste der Awo-Seniorentagespflegeeinrichtung dürfen sich an der bunten Blütenpracht erfreuen.

Die Awo in Gießen unterstützt damit auch die bundesweite Aktion „Awo blüht auf“. Sie möchte ein buntes Zeichen für Nachhaltigkeit und Aufbruch in der Awo setzen und ruft Awo-Gliederungen sowie Mitglieder und Freunde der Awo auf, mit Energie und Optimismus solidarisch an einer aufblühenden Arbeiterwohlfahrt zu arbeiten und als Zeichen dafür Blumensamen in dienstlichen, privaten und öffentlichen Grünflächen auszusäen. Die bunten Blumen symbolisieren die bunte Vielfalt an Menschen und wertvollen Angeboten in den Awo-Einrichtungen und sind ein Zeichen für bunte Zuversicht in dieser durch viele pandemiebedingte Einschränkungen geprägten Zeit.