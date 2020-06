Seniorenheime nehmen neue Bewohner auf

Jetzt teilen:

Giessen (red). Alte Menschen und ihre Angehörigen, die einen stationären Pflegeplatz in einer Altenpflegeeinrichtung suchen, können sich jetzt wieder an die Einrichtungen des Caritasverbandes wenden. Das Pflege- und Förderzentrum St. Anna, das Caritashaus Maria Frieden und das Caritaszentrum St. Bardo (Friedberg) nehmen unter besonderen Vorkehrungen wieder pflegebedürftige Menschen auf. In den vergangenen Wochen hatte es wegen der Corona-Pandemie keine Neuaufnahmen gegeben, um zu vermeiden, dass das Virus in die Einrichtungen getragen wird. Jetzt werden freie Plätze wieder belegt.

Zum Schutz aller Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitenden der Einrichtungen gelten ab sofort folgende Regelungen: Die neu aufzunehmende Person muss frei von Symptomen sein, die auf eine Covid-19-Erkrankung hindeuten könnten. Vor der Aufnahme erfolgt ein erster Test auf Covid-19 im häuslichen Umfeld und auf eigene Kosten. Eine Aufnahme ist nur bei einem negativem Testergebnis möglich. Nach der Aufnahme wird in der Einrichtung ein zweiter Test durchgeführt. Bis zum Vorliegen des zweiten Testergebnisses muss der neue Bewohner oder die neue Bewohnerin innerhalb der Einrichtung in Quarantäne leben.

Interessenten können über die für sie kostenlose Belegungshotline 0800/7243-217 Kontakt mit den Einrichtungen aufnehmen.

Auch die Caritas-Sozialstationen in Gießen, Friedberg und Bad Vilbel sind weiterhin für Hilfesuchende da.