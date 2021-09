Seniorenmesse mit neuem Konzept

Jetzt teilen:

VORTRAG DER VERBRAUCHERZENTRALE Wer auch in hohem Alter noch körperlich und geistig fit sein möchte, muss wissen, wie er am Supermarkt-Regal das Richtige auswählt und mit Werbeversprechen klug umgeht. Die Verbraucherzentrale Hessen bietet deshalb am Donnerstag, 30. September, von 16.30 bis 18 Uhr einen Online-Vortrag zum Thema

"Essen mit Genuss" an. Interessierte können sich übers Internet bequem von zuhause aus im Online-Vortrag informieren und Experten über einen Chat Fragen stellen. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind online - auch mit Pseudonym - möglich. Die Teilnehmenden benötigen einen PC oder einen Laptop. Kamera und Mikrofon sind nicht erforderlich. Anmeldungen auf www.verbraucherzentrale-hessen.de/ online-seminare-he. Die Website www.verbraucherzentrale-hessen.de/ genussvoll-aelter-werden bietet ausführliche Informationen für eine ausgewogene Ernährung im Alter. (red)

Jetzt teilen:

GIESSEN - 2014 hat die Stadt Gießen die erste "Seniorenmesse" in der Kongresshalle veranstaltet und damit offensichtlich den Bedarf älterer Menschen und ihrer Angehörigen aus Stadt und Landkreis Gießen genau getroffen. Seitdem fanden zwei weitere Messen, jeweils im zweijährigen Abstand statt, die jedes Mal weitere Anbieter von spezifischen Dienstleistungen und Produkten und auch immer mehr Menschen angezogen haben.

Die regulär für Oktober 2020 geplante Messe musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Die Hoffnung, in 2021 wieder im altbewährten Konzept in der Kongresshalle Messestände aufbauen zu können, fiel ebenfalls der Pandemie zum Opfer. Der Veranstalter - der Runde Tisch Älter werden in Gießen - wollten aber die Messe nicht auf unbestimmte Zeit weiter und weiter verschieben. So wurde ein neues Konzept erdacht: die Seniorenmesse "to go" war geboren.

So werden in der Zeit vom 29. September bis 2. Oktober zahlreiche Aktivitäten überall in der Stadt, viele davon in der Innenstadt, stattfinden, sodass Interessierte bei einem Bummel vorbeikommen, sich beteiligen und informieren können. Am Freitag, 1.Oktober wird zudem der Internationale Tag der älteren Menschen begangen.

Die verschiedenen Akteure kooperieren mit Geschäften und Einrichtungen in der Innenstadt. So gibt es zum Beispiel Rikschatouren, E-Bike-Vorführungen, "Yoga auf dem Stuhl", Spiele für demenzkranke Menschen und auch eine Stadtführung zu wichtigen Anlaufstellen der Beratung. Andere Institutionen stellen sich mit Ständen auf dem Seltersweg vor oder bieten Aktivitäten zum Mitmachen, zuschauen und zuhören an, wie das Oberhessische Museum. Es beteiligt sich mit den Aktionen "Museum mobil" und "Kunstkränzchen unterwegs". So wird "Jette", das Museumsbeiboot", an verschiedenen Orten "vor Anker" liegen und kreative Mitmachaktionen bieten.

Das Gesamtprogramm liegt bereits an vielen Stellen aus und ist in dem Veranstaltungskalender auf der Website der Stadt zu finden. www.giessen.de.