Seniorin fällt auf Trickbetrüger nicht herein

GIESSEN - 20 000 Euro Bargeld forderte ein Betrügerpaar von einer 76-jährigen Frau aus Gießen. Eine unbekannte Frau rief am Donnerstag gegen 10.15 Uhr bei der Seniorin an und gab vor, ihre Nichte zu sein. Einen Autounfall hätte sie erlitten und benötige nun unbedingt Geld. Die Seniorin kannte die Betrugsmasche und fragte nach dem Geburtsdatum ihrer Nichte. Daraufhin legte die Betrügerin auf. Kurze Zeit später rief ein unbekannter Mann an und gaukelte der Frau vor, ein Polizist zu sein und sich um Betrüger zu kümmern. Auch hier beendete die Gießenerin das Telefonat. Die Polizei warnt regelmäßig vor solchen Betrugsmaschen.

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie beispielsweise zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention.