Sensemann in der Gießener Wieseckauee

GIESSEN - Für viele Spaziergänger und Radfahrer war es am Samstagmorgen ein ungewöhnlicher Anblick in der Wieseckaue gegenüber des Schwanenteichs: Zwei Frauen und fünf Männer standen in der Wiese und mähten schonend für die Natur, ökologisch und leise, ein Stück der Wiese. Zunächst etwas ungeübt, später zunehmend sicherer ging es voran.

Die richtige Handhabung des Gerätes, das viele Zeitgenossen gar nicht mehr kennen, vermittelte Sensenlehrer Hartmut Winkels in einem Workshop, den die Nachhaltigkeitsinitiative "Nähe ist gut" veranstaltete. Winkels versteht sein Handwerk, im Alter von zehn Jahren fing er in der Nebenerwerbslandwirtschaft seiner Eltern an, mit der Sense zu mähen. Sein Großvater habe sehr gut mähen können, erzählt der Mann aus Windeck im Rhein-Sieg-Kreis, der seinen Job als Bankkaufmann an den Nagel gehängt hat und nur noch in Bundesländern rund um seinen Wohnort und bis in den Südschwarzwald unterwegs ist, um Interessierten das Mähen mit dem Handgerät beizubringen.

Ende 2012 entdeckte er den Sensenverein und machte dort die Sensenlehrerausbildung, die das Mähen und das Dengeln zum Inhalt hat. Am trüben Samstagmorgen mussten die Teilnehmer zunächst ein wenig Theorie über sich ergehen lassen, Einweisungen zur Sicherheit inklusive. Dann ging es ans Zusammenbauen der Sensenbäume aus Holz, die individuell auf die Körpergröße, Arm- und Beinlänge der Mäher eingestellt wurden. Der Anbau der Sensenblätter folgte, reichlich Werkzeug hielt Winkels vor. Auch einen Verbandskasten, aber der kam nicht zum Einsatz. Bei der "Trockenübung" erhielten die künftigen Hobbymäher ein Gefühl mit dem Umgang des Schneidwerkzeugs.

3000 Quadratmeter Wiesenfläche lagen vor dem Sensenworkshop, doch natürlich sollte nur ein Teil gemäht werden. "Das machen wir ganz intensiv, bis alle Damen und Herren wunschgemäß am Ende der zwei Stunden mit der Sense umgehen können. Die Mähbewegung geht bei dem Rechtshänder von rechts nach links, dabei wirft der Mann oder die Frau an der Sense das Mähgut. "Rund muss sie sein, die Mähbewegung", gab der Fachmann den Teilnehmern mit auf den Weg, als die ersten Grashalme in der Wieseckaue fielen.

"Die linke Hand wandert an linke Pobacke, damit gibt es vorne am Sensenblatt eine schöne runde Bewegung". Das ergebe dann eine schneidende Bewegung, keine schabende wie beim Rasieren. Optimal schneide dann die Sense, wenn die Mähbewegung die Fortsetzung der Krümmung der Sense ist, erfuhren die Frauen und Männer und "Das Schneidegerät muss sehr, sehr scharf sein." Das erreicht man durch Wetzen und Dengeln, beides Dinge, die auch ein gewisses Geschick bei der Handhabung von Wetzstein und Werkzeug erfordern. Der Wetzstein steckt übrigens im Kumpf, das ist ein Behältnis mit Wasser befestigt an der Hüfte des Mähers. Ihre Augen mussten die Teilnehmer aufmerksam vor die Sense richten, denn dort lagen versteckt im Gras einige Pizzakartons, Flaschen, Verpackungen und Kunststoffe. Alles Dinge, die das Sensenblatt beschädigen oder gar unbrauchbar machen können. "Das was blüht, bleibt stehen", ist eine der Regeln beim Mähen, nicht Sensen, wie es auch mal landläufig genannt wird.

Die Mähleistung von einem guten Mäher bei optimalen Bedingungen in vier Stunden liegt bei 2500 Quadratmeter, das ist ein Morgen, vermittelte Hartmut Winkels. Auf diese Menge wird es Andreas aus Langgöns nicht bringen. Er besuchte den Workshop, weil er seinen Lebensmittelpunkt nach Kroatien verlegt und dort ein großes Grundstück rund um das Haus hat. Dort will er naturnahe Landwirtschaft betreiben. "Der Workshop kam mir gerade super gelegen", freut er sich und hat viel mitgenommen. Das Ergebnis des Samstagmorgens konnte sich auch sehen lassen: Zwei bis drei Tonnen Grüngut wurden geschnitten. Dies wurde ordentlich zusammengerecht, denn auch das gehört dazu. Ebenso wie der Muskelkater, der sich in den kommenden Tagen bemerkbar machen wird.