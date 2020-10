September war auch in Gießen mehr Sommer als Herbst

Fallendes Herbstlaub und bestes Flip-Flop-Wetter: Eine eher seltene Kombination. Foto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (jmo). Der September läutet direkt an seinem ersten Tag den meteorologischen Herbstanfang ein. Der Sommer geht zu Ende, mit ihm das Badewetter, der Sonnenbrand und die stauende Hitze in Innenräumen - so die Theorie. Und dann das: Die Schreiberin dieser Zeilen hatte in ihrem Resümee zum Augustwetter noch die letzte Hitzewelle des Jahres prognostiziert. Der September in Gießen zeigte sich dann allerdings überdurchschnittlich warm, sonnig und trocken. Für ein Sonnenbad im - zögerlich fallenden - bunten Laub, boten Temperaturen jenseits der 25-Grad-Marke vor allem in der zweiten und dritten Woche des Monats reichlich Gelegenheit.

Wie den vom Wetterinformationsdienst Q.met GmbH übermittelten Daten zu entnehmen ist, wurden an der Gießener Messstation im ersten klimatologischen Herbstmonat des Jahres sieben Sommertage (Höchsttemperaturen zwischen 25 und 30 Grad Celsius) sowie zwei Hitzetage (über 30 Grad) aufgezeichnet. Der 16. September markiert mit 30,4 Grad den Höchstwert des Monats. Insgesamt verwöhnte der September die Gießener zwischen dem 7. und 23. Tag unter Hochdruckeinfluss durchgängig mit bestem Outdoor-Wetter. Doch unterm Strich war der Monat verglichen mit dem langjährigen Mittelwert aus den Jahren 1961 bis 1990 deutlich zu warm. Mit 15,1 Grad Celsius liegt der Temperaturdurchschnitt im September um 2 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode (13,1 Grad). In den Nächten war es aber teils schon empfindlich kühl; bei der Bodenmessung am 29. September kletterte das Thermometer auf gerade einmal 2,5 Grad - der niedrigste Ausschlag des Monats.

In den ersten beiden Dekaden lieferte der September meist Sonnenschein von früh bis spät; in der Spitze wurden 12,1 Sonnenstunden gezählt. Die insgesamt erhobenen 206,6 sonnigen Stunden liegen weit über dem vieljährigen Mittel (142,0 Stunden). Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Laut den Daten der Meteorologen des Deutschen Wetter Dienstes (DWD) dürfte das Jahr 2020 nach 1959 für den zweitsonnigsten September in Hessen seit Messbeginn sorgen. Mit nur 30 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fiel in Hessen, dem zweittrockensten Bundesland nach Bremen, lediglich die Hälfte des zu erwartenden Solls (57 Liter). In Gießen ist die Abweichung sogar noch etwas höher. Fast drei Wochen am Stück, zwischen dem 4. und 23. September, regnete es gar nicht. Im kompletten Monat wurde eine Niederschlagsmenge von nur 15,8 Litern pro Quadratmeter erreicht; 9,6 Liter davon fielen allein am 26. September. Von dem langjährigen Durchschnittswert (51,0 Liter) erreicht dieser Monat demnach lediglich 31,0 Prozent. Erst zum Monatsende sorgte ein Großwetterlagenwechsel mit Tiefdruckgebieten für kühle und nasse Witterung.