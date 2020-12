Serieneinbrecher in Gießen festgenommen

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Eine Serie von Eigentumsdelikten endete für den mutmaßlichen Täter mit einem Haftbefehl: Der polizeibekannte Verdächtige soll, so die bisherigen Ermittlungen, für über 20 Einbrüche in Geschäfte im Gießener Stadtgebiet verantwortlich sein. Am Mittwochmorgen hatten Polizeibeamte den 31-Jährigen in flagranti erwischt. Offenbar hatte er sich gerade in einem Geschäft in der Walltorstraße zu schaffen gemacht und dabei die Alarmanlage ausgelöst.

Obwohl der Täter mit einem Fahrrad die Flucht antrat, konnte er kurze Zeit später durch Kriminalbeamte festgenommen werden. In den letzten Wochen wurden der Polizei mehrere Einbrüche, unter anderem in Frisörläden, Copy-Shops, Restaurants, Artpraxen und anderen Geschäften gemeldet. Die Einbruchserie begann im September. In seiner Vernehmung räumte der wohnsitzlose Mann die Taten ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Ermittler den Festgenommenen einem Richter vor, der Untersuchungshaft anordnete. Er wurde dann in eine Haftanstalt gebracht.

Die Polizei sucht weiter Zeugen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0641/7006 2555.