Servicezentrum der VGO öffnet eingeschränkt

Giessen (red). "Um Kundinnen und Kunden den gewohnten Service der VGO wieder anbieten zu können, haben wir uns entschieden, die ServiceZentren in Friedberg, Gießen und Alsfeld vorerst mit eingeschränkten Öffnungszeiten wieder zu öffnen", so Armin Klein, Geschäftsführer der VGO. Am Freitag, 24. April, öffnen die ServiceZentren von 10 bis 13 Uhr. Ab der kommenden Woche sind die Öffnungszeiten Montag bis Mittwoch und Freitag 10 bis 13 Uhr sowie Donnerstag 10 bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 15 Uhr.

Kundinnen und Kunden werden gebeten, die Geschäftsräume der VGO nur mit dem verpflichtenden Mund-Nasen-Schutz zu betreten. Selbstverständlich stünden für Anliegen rund um Fahrkarten aber auch weiterhin die RMV-App oder der RMV-TicketShop zur Verfügung. Die Bestellscheine für den Fahrkartenkauf bzw. für den Abschluss eines Abonnements (Jahreskarten Erwachsene, Seniorentickets sowie hessenweite Schülertickets) stehen zum Download auf der Homepage www.vgo.de bereit und können via E-Mail oder Postweg eingereicht werden. Weitere Informationen sowie die aktuellen Fahrpläne sind ebenfalls auf der Homepage zu finden.

Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter der ServiceZentren der VGO nach wie vor auch telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung, in Gießen unter der Rufnummer 0641/ 93131-0 oder service.giessen@vgo.de. Mehr Informationen auch im Internet unter www.vgo.de.