Sexuelle Grenzverletzungen: Ausstellung an RHS in Gießen

GIESSEN (paz). "Wie kann ich reagieren, wen ich mitbekomme, dass jemand sexuell belästigt wird?", oder: "Können Übergriffe auch durch Bilder und Videos passieren?" Antworten auf diese Fragen finden Schülerinnen und Schüler in der Ausstellung "Echt krass!", die bis Freitag, 2. Oktober, in der Ricarda-Huch-Schule (RHS) zu sehen ist. "Wir freuen uns sehr darüber, dass die seit einem Jahr geplante Ausstellung trotz Corona stattfinden kann", betonte Schulleiter Peer Güßfeld im Rahmen der Eröffnung am Freitag. "Die Jugendlichen sollen unterstützt werden, sexuelle Grenzverletzungen wahrzunehmen, über das Thema zu diskutieren, sich gegen Übergriffe zu wehren und, wenn nötig, frühzeitig Hilfe zu holen", erklärte Julia Birnthaler von Wildwasser Gießen das Konzept der Wanderausstellung, die vom Präventionsbüro "Petze" aus Kiel zur Verfügung gestellt wird.

Interaktiv können sich Schüler mit Themen wie Sexualität in den Medien, Flirts versus miese Anmachen, einvernehmliche sexuelle Kontakte versus sexuelle Übergriffe, Gruppendruck, sexuelle Grenzverletzungen in Beziehungen oder Gesetzesgrundlagen und Hilfen auseinandersetzen. "Das Netz ist ein toller Treffpunkt, um neue Leute kennenzulernen. Aber weißt Du, wer auf der anderen Seite sitzt?" lautet eine der Fragen.

Eine der bunten Infosäulen bietet den Schülern die Möglichkeit, einen Knopf zu drücken und zu erfahren, was Menschen, die "fiese Sprüche und blöde Witze" auf Kosten anderer machen, so durch den Kopf geht. Sprüche wie "Hast Du Fieber oder siehst Du immer so heiß aus?" können bewertet werden. An einer anderen Säule können die Jugendlichen auf einer Skala einordnen, was in der Liebe okay ist und was nicht, oder wann Darstellungen anfangen, sexistisch zu sein.

Präventionsarbeit

Zwei Wochen vor der Ausstellung wurden alle Schülerinnen und Schüler ab der siebten Klasse von Alexandrina Donhauser (Wildwasser) auf die Präventionsausstellung vorbereitet. Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser bedankte sich am Freitag bei allen für die gute Umsetzung der Ausstellung. Dies sei ein Thema, das einen sensiblen Umgang erfordere, so Eibelshäuser weiter. Dr. Ludger Busch vom Staatlichen Schulamt hob die Wichtigkeit der Thematik hervor und lobte die Offenheit, mit der sie behandelt würde. "Die Ausstellung wird sicher zu einem regen Austausch unter den Schülern führen", akzentuierte Frank Unger (Schulsozialarbeit).

Nach Auskunft der Verantwortlichen ist die Ricarda-Huch-Schule für nötige Hilfen gut gerüstet. Bereits vor drei Jahren seien die Voraussetzungen für Präventionsarbeit geschaffen und Vorgehensweisen zum Schutz der Schülerinnen und Schüler entwickelt worden, damit Gewalt frühzeitig beendet werden könne. Die Fortbildungsmaßnahme, die an der RHS zu diesem Thema stattgefunden hat, wurde möglich durch die Regionale FrühPrävention, ein umfassendes Konzept von Stadt und Landkreis Gießen für Kindergärten und Schulen zum Schutz für Kinder und Jugendliche vor Gewalt.

Wie dringend notwendig Präventionsarbeit ist, zeigt die "Speak!-Studie" der Universitäten Gießen und Marburg. Ihr zufolge hätten fast 80 Prozent aller Schüler die verschiedensten Formen sexueller Übergriffe durch Mitschüler erfahren. Oftmals erlebten Mädchen und Jungen, dass Erwachsene sexistische Bemerkungen, Belästigungen und Vergewaltigungen bagatellisieren oder unbeachtet lassen würden, und seien somit auf sich alleine gestellt.

Ermöglicht wird die Ausstellung durch die finanzielle Unterstützung des Vereins mehr:Menschlichkeit und des Lions Club Gießen - Burg Gleiberg.