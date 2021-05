Showdown im Rathaus Gießen

Die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 samt Revisionsberichten stehen derzeit im Zentrum der politischen Debatte in der Stadt. Archivfoto: Möller

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Des Showdowns erster Teil am Dienstagabend in der Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses: Auf der Tagesordnung stehen die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 sowie die zugehörigen Revisionsberichte. Nach der Debatte der vergangenen Wochen ist die Stimmung im Saal angespannt. Denn an der Zustimmung zu den Jahresabschlüssen - endgültig entscheidet diesen Donnerstag die Stadtverordnetenversammlung - hängt die Entlastung des Magistrats. Schon vor der Sitzung haben einige Fraktionen umfangreiche Fragenkataloge eingereicht, die CDU reicht in der Sitzung nach. Dennoch: Der Beschluss der Abschlüsse könne geschehen, da sie "den Vorgaben von Paragraf 112 der Hessischen Gemeindeordnung entsprechen", steigt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz in die Debatte ein.

Die Revisionsberichte verwiesen auf Mängel, vor allem bei Forderungen und Buchungen im Bereich unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA), erklärt die Verwaltungschefin. Laut Revisionsamt vermittelten sie kein hinreichend sicheres Bild der Vermögens- und Ertragslage der Stadt. "Man erkennt, dass in den Prüfberichten wichtige Hinweise und Anregungen stehen. Eine Reihe davon werden seit 2017 aufgegriffen", führt die Oberbürgermeisterin aus. Die Behauptung, die Befassung mit den Vorlagen sei vor der Kommunalwahl verhindert worden, weise sie deutlich zurück. "An den Fragen und Antworten an die Fraktionen kann man erkennen, wie komplex das Thema ist, sodass sich vorschnelle Urteile verbieten", betont die OB. Beim Einblick in die Unterlagen werde man feststellen, dass alle Unterstellungen jeglicher Grundlage entbehrten.

"Mängel bekannt"

Martin Schlicksupp von der CDU vertritt eine andere Auffassung. Die OB begründe, die Berichte hätten erst am 12. Februar und damit zu spät für die letzte Runde der Stadtverordnetenversammlung vor der Kommunalwahl vorgelegen. "Die Unterschriften datieren aber aus dem Dezember. Wo waren diese Berichte so lange?", fragt der Unionspolitiker. Zudem habe das Regierungspräsidium mit Schreiben vom 28. Januar und 25. Februar gefordert, den gesamten Magistrat einzubinden: "Warum hat man damit bis April gewartet? Seit 13. November wusste der hauptamtliche Magistrat vom Versagungsvermerk des Revisionsamtes. Wurde der ehrenamtliche Magistrat darüber informiert?", so der Stadtverordnete. Viele der in den Berichten angesprochenen Mängel seien seit Jahren bekannt, würden aber nicht entschlossen angegangen. Dadurch entstehe schon der Eindruck, dass das Rechnungsprüfungsamt nicht die Unterstützung der Oberbürgermeisterin habe, pointiert Schlicksupp.

Nachdem sich Fraktionsvorsitzender Alexander Wright von den Grünen bereits mehrfach öffentlich dazu geäußert habe, wolle auch er von dem Sondierungsgespräch am 28. März berichten, beginnt Lutz Hiestermann, Fraktionsvorsitzender von Gigg+Volt. So habe Gerda Weigel-Greilich im Gespräch deutlich gemacht, dass das Jugendamt in der Zuständigkeit der Grünen verbleibe. "Nach der Lektüre der Revisionsberichte erscheint diese Aussage in einem anderen Licht", meint Hiestermann. Er berichtet, dass er sich am 3. Mai an das Büro der Stadtverordnetenversammlung gewandt habe mit der Bitte, die Unterlagen zu erhalten. Nach mehrfachem Austausch und der Bitte der OB um Bedenkzeit hätten die Stadtverordneten das Material noch an diesem Tag erhalten. "Eigentlich war vorgesehen, dass sie die Berichte erst am 11. Mai haben. Bei 900 Seiten Material ist dieser kurze Zeitraum bis zur Ausschusssitzung undenkbar", unterstreicht der Fraktionsvorsitzende. Seit dem 13. November sei klar gewesen, dass das Revisionsamt einen Versagungsvermerk aussprechen werde. Bis zur Beschäftigung der Gremien sei seitdem ein halbes Jahr vergangen. "War das eine Strategie, damit das Thema nicht noch vor der Wahl diskutiert wird?", fragt Hiestermann.

"In der freien Wirtschaft hätten Sie sicher die Steuerfahndung, vielleicht auch die Staatsanwaltschaft im Haus", wendet sich Heiner Geißler, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, an den Magistrat. Der eigentliche Skandal sei jedoch die Vernebelungstaktik. Sandra Weegels von der AfD plädiert dafür, das Controlling im Rathaus breiter aufzustellen. "Scheinbar stauen sich die Mängel schon seit Jahren. Das ist keine Momentaufnahme", analysiert die Fraktionsvorsitzende. "Ich habe noch keine Bemerkung gehört, die hätte erkennen lassen, dass der Redner die Antworten auf die vorgelegten Fragen gelesen hat", entgegnet Gerhard Merz von der SPD. Das sich anbahnende neue Bündnis von Rot-Rot-Grün habe einen Akteneinsichtsausschuss angeregt, aber "ich erwarte mir davon nicht zu viel, legt man den letzten zugrunde", erklärt der Sozialdemokrat. Auch Merz verweist darauf, dass mit der Vorlage der Berichte am 12. Februar die Frist für die Einbringung in die Gremien bereits verstrichen gewesen sei. Klaus-Dieter Grothe von den Grünen beschreibt einen Unterschied zur Privatwirtschaft: Im Fall der Stadt prüfe die Kommunalaufsicht, ob es Verfahrensfehler gebe.

Nach stundenlanger Debatte über Detailfragen der Revisionsberichte stimmt der Ausschuss mit den Stimmen von Grünen, SPD und Gießener Linke für die Entlastung des Magistrats.