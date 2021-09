Sicher solo kraxeln beim Gießener Alpenverein

Ulrike Martin-Franco demonstriert es: Einfach den Gurt ins Klettergeschirr einklinken - und schon beginnt das Klettervergnügen ohne sichernden Seilpartner. Foto: Tamme

GIESSEN - Gießen (gt). Noch ein Stück attraktiver geworden ist seit dem Ende der langen Corona-Zwangspause das Kletter- und Boulderzentrum Gießen des hiesigen Alpenvereins. Während des Stillstands wurden nämlich in der Sportstätte an der Rödgener Straße vier Selbstsicherungsautomaten an der Hallendecke installiert. Diese Geräte erleichtern den Zugang zu diesem immer beliebter werdenden Sport beträchtlich. Denn nun kann jeder Interessierte die Wände emporkraxeln - ohne, dass er zuvor einen Ausbildungskurs absolvieren muss und ohne dass er einen Seilpartner zum Sichern hat.

Unabhängig von Terminen

Normalerweise ist das Klettern in der Halle ein Partnersport, der nur zu zweit ausgeübt werden kann. Während der eine nach oben kraxelt, sichert ihn der andere mit dem Seil ab. Passiert ein Sturz, weil die Kräfte schwinden oder ein Griff verfehlt wird, kann sich der Kletterer darauf verlassen, dass er vom Sichernden mit dem Seil aufgefangen und sicher zu Boden geleitet wird. Voraussetzung für diese Praxis ist, dass diese Aktiven einen Ausbildungskurs absolviert haben, in dem ihnen der Umgang mit Seil und Knoten sowie die Kletter- und Sicherungstechniken vermittelt wurden.

Was aber ist, wenn der gewohnte Seilpartner im Urlaub weilt, krank ist oder keine Zeit hat? Für solche Fälle bietet der Alpenverein offene Klettertreffs an: An vier Terminen in der Woche können Sportler allein in die Halle kommen und sich vor Ort spontan einen Seilpartner suchen. Völlig unabhängig von fixen Terminen und einem Partner machen die vier neuen Selbstsicherungsautomaten. Wer sie nutzen will, muss nur in einen passenden Hüftgurt schlüpfen. In dessen Sicherheitsschlaufe wird mittels Karabiner ein zweieinhalb Zentimeter breiter Gurt eingebunden, der aus den Autobelays nach unten hängt. Dieser Sicherungsgurt rollt sich nach oben auf, während geklettert wird. Bei einem Sturz oder gewollt am Ende der Route fängt der Gurt den Kletterer auf und lässt ihn mit einem Tempo von 0,5 bis zwei Meter pro Sekunde sicher zu Boden sinken.

Drei Selbstsicherungsgeräte des Herstellers "perfect descent" hängen oberhalb der 16 Meter hohen Hauptwände. Sie erschließen jeweils zwischen vier und sechs Routen, überwiegend im mittleren Schwierigkeitsgrad (5 und 6); aber auch eine 8 ist dabei. Drei weitere Routen können mit dem vierten Autobelay an der elf Meter hohen Wand über der Empore solo in Angriff genommen werden. Wer allein klettern will, bekommt von einem Hallenmitarbeiter eine kurze Einweisung und kann dann loslegen. Einziges Problem bei der Nutzung der Automaten: Es gehört ein wenig Überwindung dazu, in großer Höhe den festen Stand aufzugeben und sich in den Gurt fallen zu lassen. Die Betreuer empfehlen deshalb, diesen Vorgang zunächst in geringer oder mittlerer Höhe zu üben und so das Vertrauen in die automatische Sicherung aufzubauen. Höhenangst ist also kein Ausschlusskriterium für Anfänger.

11 000 Euro

Betriebsleiterin Salome Ryll und alle Kletterbetreuer sind begeistert von dieser Serviceverbesserung. Denn die ermöglicht nicht nur das Soloklettern, sondern erleichtert auch den Ablauf bei den beliebten Kindergeburtstagsfeiern. Bisher können sich die jungen Gäste immer nur nacheinander mit Sicherung durch einen Betreuer an einer Route versuchen. Jetzt können mehrere Kinder gleichzeitig kraxeln. Auch bei ständig angebotenen Schnupperkletterkursen können nun mehrere Interessenten parallel aktiv sein.

Rund 11 000 Euro haben der Erwerb der Autobelays und deren Einbau gekostet. Doch hat der Alpenverein keinen Cent bezahlt, denn diese Investition hat ein privater Sponsor übernommen. Der erfahrene Kletterer Holger Merz hatte im vergangenen Jahr in einer auswärtigen Halle solche Automaten entdeckt und getestet. Überzeugt hat den Maschinenbaukonstrukteur vor allem, dass seine damals fünfjährige Tochter damit selbstständig klettern konnte. In der Gießener Halle hatte der Licher beim Ausüben seines Sports bei Geburtstagsfeiern am Rande von Müttern gehört, dass sie mit ihren Kindern gern öfter kommen würden, aber nicht sichern können. Das brachte den 55-Jährigen auf die Idee zu der großzügigen Spende. Merz selbst will die Geräte aber nicht nutzen. Er ist halt ein Kletterer der alten Schule.