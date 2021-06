"Sicher und angstfrei" auf dem Rad durch Gießen

Am Ende der Ringallee legen sich alle Teilnehmer in die Kurve. Foto: Schäfer

GIESSEN - Wie soll eine Stadt im öffentlichen Verkehrsraum aussehen? Verkehrswende-Initiativen verlangen mehr Raum für das Fahrrad und weniger für das Auto. Aktivisten von "Kidical Mass" gehen noch weiter und fordern eine kinderfreundliche Stadt bezüglich dieser Räume. Orte, an denen sie "sicher, angstfrei und flott" Rad fahren können. Diese Forderung unterstrich die dritte Kinder-Fahrrad-Demo, die am Sonntag auf einer knapp zehn Kilometer langen Strecke durch die Gießener Kernstadt und durch Wieseck rollte. Eine knappe Hundertschaft an Teilnehmern von zumeist Eltern bis zum Kleinkind waren auf vielfältigen Radgestellen unterwegs: Zweirad, Dreirad, Radanhänger und Tretroller. Den Vogel schoss der vierjährige Oskar ab, der mit seinem Laufrädchen sogar die Steigungen mehrerer Straßen meisterte.

Radelnde Kinder erobern sich die Straße zurück: Das war das Motto des Vorbereitungsteams, das sich als Teil des bundesweiten Netzwerks versteht. So forderte bei der Auftaktkundgebung am Kirchenplatz ein Redner, dass Kinder generell sicher und auch selbstständig durch Dorf und Stadt radeln können, ohne dass ihre Eltern Ängste ausstehen müssten. Dazu sei innerorts Tempo 30 ein Muss. "Ein kinderfreundliches Gießen ist eine Fahrradstadt", rief er.

"Selbst auf Gießens Fahrradstraßen können wir unsere Kinder nicht angstfrei fahren lassen." Diese Aussage sollte beim Abfahren von Teilen der als "untauglich" bezeichneten Fahrradstraßen Lony- und Goethestraße vorgeführt werden. Mit einem einminütigen Dauerklingeln auf dem Berliner Platz sollten danach die Macher im Rathaus ob des Anliegens von "Kidical Mass" symbolisch wachgeklingelt werden. Gehalten wurde dann auch vor der Kita in der Ringallee. Diana Schwaeppe kritisierte hier die fehlende Busanbindung, die das Ausmaß von Elterntaxis vermindern könnte. "Diese knäulen sich hier und verschärfen den Gefahrenbereich vor der Kita." Schwaeppe unterstrich die Forderung nach sicheren Radspuren zu Kitas und Schulen und autofreien Zonen. Selbst der ADAC propagiere, dass innerhalb von 250 Metern vor deren Eingang nicht gehalten werden dürfe.

Die Sprecherin kritisierte ferner, dass es in der Stadt viele "Gängelampeln" gebe. Nach Knopfdrücken müsse man oft "eine halbe Ewigkeit" warten, bis man bei Grün die Straße überqueren könne. Und das, obwohl die ganze Zeit kein einziges Auto vorbeigefahren sei. Besorgt äußerte sie sich über die kurvenreiche Straße des Schiffenbergs. Zebrastreifen seien außerorts leider nicht möglich. Die Kinder des Waldkindergartens "Rocky Hill" könnten deshalb bei der schlecht einzusehenden Straßenführung nicht sicher über die Straße marschieren, monierte sie.