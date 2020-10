Sicherer Weihnachtseinkauf bei Galeria Karstadt Kaufhof Gießen

Alle Jahre wieder - und doch in diesem Jahr ganz anders: Der Weihnachtseinkauf stellt Kunden wie Händler vor besondere Herausforderungen. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Weihnachten 2020 wird anders als sonst: Weihnachtsmärkte, Weihnachtsfeiern und Winterurlaube fallen vielfach aus und die Menschen sorgen sich um liebgewonnene Traditionen. "Das Warenhaus ist und bleibt aber ein guter Ort, um in Weihnachtsstimmung zu kommen und alles für die schönsten Tage im Jahr zu besorgen, um diese feierlich zu verbringen", betont Lothar Schmidt, Gießener Filialgeschäftsführer von Galeria Karstadt Kaufhof, in einer Pressemitteilung. Und er verspricht: "Wir haben alles dafür getan, dass Weihnachten bei uns sicher ist. Das abgesicherte Hygienekonzept von Galeria Karstadt Kaufhof sorgt für einen hohen Sicherheitsstandard beim Einkaufen in der Weihnachtszeit."

Zudem sei das Warenhaus auch nach wissenschaftlichen Erkenntnissen für sicheres Einkaufen prädestiniert, denn aufgrund der größeren Flächen könnten Mindestabstände besser eingehalten werden. Die Anzahl der Kunden werde am Eingang der Filiale in Echtzeit erfasst, sodass sich der Zugang - falls erforderlich - begrenzen lasse. "Außerdem haben wir unsere Mitarbeiter speziell geschult, und in jeder Filiale überwacht ein Hygiene-Verantwortlicher peinlich genau die Einhaltung des Schutzkonzeptes. Wir stehen für sicheres Einkaufen auf Distanz."

Dass das Einkaufen dort unbedenklich sei, besage ebenfalls ein Gutachten des Instituts für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universitätsklinik Bonn. "Es gibt unserer Kenntnis nach in ganz Deutschland keinen einzigen nachweisbaren Fall einer Ansteckung mit dem Coronavirus beim Einkaufen - weder für Kundinnen und Kunden, noch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", so Schmidt weiter. Für eine erneute flächendeckende Schließung des Einzelhandels sehe er demnach keine Veranlassung. Im Gegenteil hätte ein solcher Schritt "gerade während des überlebensnotwendigen Weihnachtsgeschäftes auch nach Einschätzung des Handelsverbandes HDE erhebliche Auswirkungen auf die Händler und eine Vielzahl von Unternehmenspleiten zur Folge" - mit flächendeckend negativen Auswirkungen auf die deutschen Innenstädte.

"Ich wünsche mir von der Politik Augenmaß", erklärt Lothar Schmidt. Maßnahmen gegen die Pandemie müssten nachweisbar geeignet sein, Ansteckungen wirkungsvoll zu verhindern. Das Einkaufen im Allgemeinen und das Warenhaus im Besonderen stellten indes keine besonderen Risiken dar. Somit würden "geschlossene Innenstädte" nicht bei der Eindämmung von Corona helfen und stießen entsprechend auf großes Unverständnis. "Mir ist wichtig, dass sich unsere Kundinnen und Kunden bei uns so sicher wie möglich fühlen können." Das Sortiment sei zu rund 75 Prozent selbstbedienungsfähig und somit könne jeder selbst entscheiden, ob er sich - natürlich mit Abstand - bedienen lassen möchte oder nicht. "Wir setzen auch konsequent das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes um - zum Wohle aller Menschen bei Galeria. Das Schöne am Warenhaus sei ja auch, "dass man alles unter einem Dach bekommt, also der Besuch nur einer Einkaufsstätte nötig ist".