Sicherheit hat Vorfahrt in der Jugendverkehrsschule Gießen

Oberstes Gebot an der Straßenkreuzung: "Schauen, schauen, schauen". Und auch Verkehrserzieher Dirk Steinmüller schaut genau nach, ob sich seine Schützlinge an die Verkehrsregeln halten. Foto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Und so haben die Mädchen und Jungen der Klasse 4b der Sandfeldschule ihre Fahrradhelme schon festgeschnallt, als sie das Gelände der Jugendverkehrsschule in der Krofdorfer Straße - zu Fuß und gänzlich ohne Drahtesel - erreichen. Der große Übungsplatz wird neugierig beäugt, doch bevor hier die Kenntnisse im Straßenverkehr unter Beweis gestellt werden können, wartet noch ein Theorieblock. Die Verkehrserzieher Dirk Steinmüller und Achim Weinhardt bringen allein in diesem Schuljahr 50 Gießener Grundschulklassen bei, was beim Radfahren auf öffentlichen Straßen beachtet werden muss. Am Ende der fünfwöchigen Ausbildung steht die Prüfung zum sogenannten "Fahrradführerschein". "Der Verkehr wächst stetig und die Autos werden immer größer", gibt Steinmüller zu bedenken. Das Training unter gestellten, aber realitätsnahen, Bedingungen hat für ihn auch mit Verantwortung zu tun. Denn bei vielen Kindern beobachtet er seit Jahren eine zunehmende "Bewegungsverarmung" durch verändertes Freizeitverhalten. "Manche lernen nicht mehr richtig schwimmen und das setzt sich auch beim Radfahren fort." Dabei würde das Fahrrad als umweltfreundliches Fortbewegungsmittel medial immer mehr in den Fokus gerückt. Die Ausbildung in der Jugendverkehrsschule bildet für den Verkehrserzieher damit "den Anfang von dem, was später einmal zum Alltag gehören soll".

Dirk Steinmüller, Dienstgrad Oberkommissar, arbeitet seit 2007 als Verkehrserzieher. In Gießen ist er seit sechs Jahren im Einsatz. Der moderne Übungsplatz in der Weststadt ist damals neu entstanden, da das alte Schulungsgelände in der Ringallee der Landesgartenschau weichen musste. Die Anforderungen an die Radfahrausbildung seien deutlich gestiegen, meint Steinmüller. "Für die Verkehrserziehung wurde früher einfach ein Feld auf den Schulhof gemalt und dort ein bisschen geübt. Mit den heutigen Bedingungen ist das nicht zu vergleichen." Vor allem wenn die Ampelanlage eingeschaltet werde, sei das "ein Highlight für die Kinder".

Neben Basiswissen an Straßenkreuzungen, Radwegen, Zebrastreifen und den dazugehörigen Verkehrsschildern warten auf dem weitläufigen Gelände mitunter knifflige Aufgaben. Wie wird eine Baustelle richtig umfahren? Worauf ist am Bahnübergang zu achten? Und wie funktioniert nochmal das sichere Einbiegen in den Kreisverkehr? Die Schüler der 4b stehen noch ganz am Anfang. Fünf Wochen mit je einer Doppelstunde in der Jugendverkehrsschule trennt sie von der Prüfung, die Dirk Steinmüller dann abnehmen wird. Wer dann in Einzel- und Gruppenfahrt zu viele Fehlerpunkte sammelt, etwa weil er Anderen die Vorfahrt nimmt, fällt durch. "Es gibt Klassen, da packen das alle", sagt der Verkehrserzieher. Wer das Stück Papier am Ende nicht in den Händen hält, darf natürlich dennoch weiterhin in die Pedale treten. "Die Eltern bekommen aber eine Info, dass das Kind noch nicht weit genug ist, um allein am öffentlichen Straßenverkehr teilzunehmen."

Die Corona-bedingte Zwangspause im Frühjahr haben Dirk Steinmüller und sein Kollege Achim Weinhardt genutzt, um den Theoriepart anschaulicher zu gestalten. So staunen die Jungen und Mädchen nicht schlecht, als sie zur Einführung Drohnenaufnahmen der Jugendverkehrsschule zu sehen bekommen, gefolgt von digitalen Fotoserien anstelle von Tafelarbeit. Neben Verhaltensregeln, Erklärungen von Verkehrsschildern und Empfehlungen für eine sichere Ausrüstung lockert Steinmüller den theoretischen Teil mit humorvollen Einwürfen auf. "Wisst ihr, was das gefährlichste Tier im Straßenverkehr ist?" Nein, Hund, Katze oder Wildschwein sind nicht gemeint. Sondern: "Das 'Pubertier', das hat immer Kopfhörer auf den Ohren und bekommt nichts mit."

Die Kinder möchten nun endlich loslegen. "Schulterblick, Handzeichen", murmelt ein Mädchen mantramäßig vor sich hin, während sie ihre Runden über den Übungsplatz dreht. Das richtige Umfahren eines Hindernisses gehört zu den ersten Aufgaben. Die Verkehrserziehung ist für Viertklässler im Rahmen des Sachkundeunterrichts verpflichtend. "Die Kinder sind sehr motiviert", findet Lehrerin Pia Englisch, die die Aufgaben im Unterricht aufbereitet und dort schließlich auch die theoretische Prüfung schreiben lässt. Die Lehrerin hat ihre Schüler vorab gefragt, ob sie ein Fahrrad besitzen. Dass dies - wie in der 4b - bei allen der Fall ist, sei nicht selbstverständlich.

Dirk Steinmüller hat sich inzwischen an einer Straßenkreuzung positioniert. "Links gucken, rechts gucken", ruft er den passierenden Viertklässlern über ein Mikrofon zu. "Schauen, schauen, schauen - überzeugt Euch, dass ihr gefahrenlos anfahren könnt." Nach der Übung ist Achim Weinhardt zufrieden mit der Klasse, die "auffällig sicher" unterwegs war. "Macht weiter so, dann seid ihr auf dem richtigen Weg", rät der Polizist. Und das ist wörtlich gemeint.