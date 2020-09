Abschied im Freien für Naturliebhaberin: Barbara Ziesenitz (Mitte) geht nach 31 Jahren als Erzieherin in den Ruhestand. Foto: Caritasverband Gießen

Gießen (red). Barbara Ziesenitz wurde jetzt nach fast 31 Jahren als Erzieherin im Familienzentrum St. Elisabeth - davon 20 in der "Mäusegruppe" - in den Ruhestand verabschiedet.

Vertreter des Caritasverbandes Gießen, dem heutigen Träger der Einrichtung, und der Pfarrei St. Albertus, dem Träger bis März 2019, bedankten sich bei Ziesenitz für ihr Engagement. "Sie waren eine tolle Stütze ganz besonders in der religionspädagogischen Arbeit", sagte Bereichsleiterin Astrid Wichert vom Caritasverband zu der scheidenden Mitabeiterin. "Sie haben den Kindern mit viel Engagement und kindgerecht die Liebe Gottes nahegebracht."

In der Pfarrgemeinde St. Albertus war und ist Barbara Ziesenitz auch privat sehr aktiv. Es war ihr immer wichtig, dass sie ihr ganzes Berufsleben in einer katholischen Einrichtung gearbeitet hat. Zunächst hatte sie eine Kita in Braunfels geleitet und war dann "der Liebe wegen" nach Gießen gewechselt.

Die Erzieherin liebt auch die Natur. So haben ihr die Spiele im Freien und die Waldtage mit den Kindern immer große Freude bereitet. Zum Abschied schenkte sie den Kindern Bücher zum Thema Wald und Arbeiten mit Naturmaterialien.

Neben Astrid Wichert dankten auch Pfarrer Hermann Heil (St. Albertus) und Britta Hansmann (stellvertretende Leitung des Familienzentrums) Barbara Ziesenitz für ihr langjähriges Engagement.