"Siedlung, die für alle da ist": Richtfest am "Alten Flughafen" in Gießen

Auf mehrere Blöcke aufgeteilt entstehen insgesamt 140 Mietwohnungen mit ein bis vier Zimmern, 38 davon sind öffentlich gefördert.

GIESSEN. "Ein Projekt in dieser Form gibt es sonst in ganz Hessen nicht noch einmal": Tarek Al-Wazir muss es wissen, schließlich kommt der hessische Wirtschaftsminister, der nach eigenen Worten auch "Wohnungsminister" ist, in unserem Bundesland ziemlich weit herum. Mit dem anfänglichen Kompliment würdigte der Politiker von Bündnis 90/Grüne am Freitag beim Richtfest für ein neues Wohnprojekt auf dem früheren US-Depot-Gelände "Am Alten Flughafen" die Leistungen aller Beteiligten. Wo einst "ein Schauplatz des Zweiten Weltkrieges und des Kalten Krieges" war, wie Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz in Erinnerung rief, sind innerhalb nur eines Jahres auf drei Baufeldern mehrere Gebäudeblöcke mit insgesamt 140 Ein- bis Vier-Zimmer-Mietwohnungen hochgezogen worden. 38 davon werden mit öffentlichen Mitteln gefördert. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2021 geplant.

Unweit davon entsteht ein weiteres Gebäude, das komplett von der Lebenshilfe Gießen bezogen wird. Neben einem Kinder- und Familienzentrum - mit 50 Ü3- und 20 U3-Plätzen - beherbergt es künftig auch eine inklusive Wohngemeinschaft für das Zusammenleben von sieben behinderten und nicht-behinderten Menschen sowie 21 weitere kleinere, ebenso barrierefreie Wohnungen. Hinter all dem stehen die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt (NHW) als Vermieter und Käufer sowie die Revikon GmbH und die Weimer Wohnbau GmbH & Co. KG als Entwickler. Die beiden Letzteren schaffen hier ein CO 2 -reduziertes Wohngebiet mit laut eigener Angabe "sehr guten Primärenergiewerten". Die Energieversorgung erfolge über Fernwärme der Stadtwerke Gießen (SWG) unter Nutzung von erneuerbaren Energien, Photovoltaik-Anlagen und der Einbindung eines sogenannten Mieterstrommodells. Darüber hinaus entstehen mehrere Ladestationen für Elektrofahrzeuge und ein Carsharing-Angebot.

"Dieses Bauprojekt ist in vielerlei Hinsicht vorbildlich und innovativ", sparte Al-Wazir wahrlich nicht mit Lob. Dass laut Revikon-Geschäftsführer Daniel Beitlich bei diesem Projekt bislang "alles geklappt hat und niemandem etwas passiert ist", schrieb er vor allem der "von großem Vertrauen geprägten Zusammenarbeit" aller Beteiligten zu. Dr. Constantin Westphal, einer der Geschäftsführer der NHW, hatte Beitlich zuvor als "Vater dieses Quartiers" bezeichnet. Dem Angesprochenen war es in diesem Zusammenhang wichtig zu betonen, dass das Ganze "ohne meine Partner" nicht zu schaffen wäre. "Manchmal denke ich auch, welchen Wahnsinn wir da betreiben", meinte Beitlich augenzwinkernd angesichts der zahlreichen Projekte in und rund um Gießen, in die Revikon involviert ist.

Die Lebenshilfe bezieht ein eigenes Gebäude mit Kinder- und Familienzentrum, einer inklusiven Wohngemeinschaft und 21 kleineren Wohnungen.

Bei den jetzt 38 neuen Wohnungen, die mit öffentlichen Geldern aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) gefördert werden, soll der Mietpreis pro Quadratmeter bei 7 bis 8 Euro liegen, ließ Westphal wissen. Der NHW seien aber genauso die barrierefreien Wohnungen, darunter 22 im Lebenshilfe-Gebäude, ein wichtiges Anliegen. "Das ist auch unser gesellschaftlicher Auftrag", ergänzte der Geschäftsführer und dankte wie die übrigen Redner allen Projektbeteiligten.

Was die Kosten für diese Neubauten angeht, hüllt sich das Unternehmen allerdings in Schweigen, denn man möchte "den Wohnungsmarkt nicht beeinflussen", wie es der Pressesprecher formulierte. Laut Al-Wazir besteht in Hessen bis zum Jahr 2040 ein Bedarf von sage und schreibe "367 000 neuen Wohnungen". Dies könne natürlich nicht ausschließlich "auf der Grünen Wiese" realisiert werden, daher sei es bei diesem Projekt "ebenfalls vorbildlich, dass es auf einer früheren Konversionsfläche entsteht", also einem ehemals militärisch genutzten Areal.

Wie Grabe-Bolz ausführte, handelt es sich beim Gebiet "Am Alten Flughafen" um das "mit Abstand größte Konversionsprojekt in Gießen". 110 Hektar umfasst seine Fläche, sagte Beitlich und zeigte sich froh, "ein weiteres Puzzlestück Konversion" abzuschließen. In den kommenden Jahren sollen insgesamt 470 neue Wohneinheiten geschaffen werden, "die Hälfte davon für den Mietwohnungsmarkt", wobei auch circa 100 Sozialwohnungen dazugehören, erläuterte die Rathauschefin. "Das alles zeigt: Hier entsteht eine Siedlung, die für alle da ist."