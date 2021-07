Sieg und Niederlage liegen bei Wahlen an JLU Gießen nah beieinander

Während Unipräsident Joybrato Mukherjee seine Schlussworte spricht, freut sich Katharina Lorenz (hinten rechts) über ihre gewonnene Wahl und den Blumenstrauß. Katja Fiehler dagegen ist die Enttäuschung über die sehr knappe Wahlniederlage anzusehen. Vorne links Kanzlerin Susanne Kraus. Foto: Friese

GIESSEN - Überraschender Wahlausgang an der Justus-Liebig-Universität (JLU): Während die Archäologin Prof. Katharina Lorenz am Mittwoch gleich im ersten Durchgang zur künftigen Vizepräsidentin für Studium und Lehre gewählt wurde, scheiterte die Psychologin Prof. Katja Fiehler ganz knapp beim zweiten zu vergebenden Vizepräsidentenamt, dem für Forschung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Letztlich fehlte Fiehler bei der Videokonferenz des Erweiterten Senats im ersten Wahlgang nur eine einzige Ja-Stimme, im zweiten waren es dann allerdings drei. Unipräsident Joybrato Mukherjee ist nun gefordert, einen neuen Wahlvorschlag einzubringen. Diese Abstimmung müsste dann noch vor dem Beginn der Amtszeit am 22. November erfolgen. Damit ist auch eine historische Premiere vorerst vertagt: Hätte sich Fiehler durchsetzen können, wären erstmals in der bereits 414-jährigen Geschichte der Gießener Universität im derzeit fünfköpfigen Führungszirkel die Frauen in der Überzahl gewesen.

Enttäuschung spürbar

"Ich bedaure es sehr, aber wir müssen das so zur Kenntnis nehmen", äußerte sich Mukherjee direkt nach Bekanntgabe des Scheiterns von Katja Fiehler, der die Enttäuschung anzumerken war. Doch auch für den JLU-Präsidenten ist es eine persönliche Niederlage, hatte er doch beide Kandidatinnen selbst nominiert und ihre Vorzüge gepriesen, auch bei der jeweiligen Vorstellung am Mittwochnachmittag.

Womöglich hätte es für Fiehler doch noch gereicht, wenn sich bei der Abstimmung im ersten Wahlgang wie bei Katharina Lorenz 30 Senatsmitglieder digital per StudIP beteiligt hätten. So aber waren es bei Beendigung dieses Durchgangs nur 29, obwohl Mukherjee kurz zuvor die Anwesenheit von 30 Stimmberechtigten festgestellt hatte. Die 29 votierten dann mit 17 Ja- und sieben Nein-Stimmen sowie fünf Enthaltungen. Da aufgrund der Statuten angesichts von 34 Mitgliedern des Erweiterten Senats aber mindestens 18 notwendig sind, reichte es nicht. Im zweiten Durchgang gaben dann zwar 30 Personen ihr Votum ab, doch entfielen dieses Mal nur 15 Stimmen auf die Psychologin, wohingegen nun aber neun mit "Nein" votierten und sich fünf enthielten.

Katharina Lorenz, die sich zukünftig auch Erste Vizepräsidentin nennen darf, erzielte beileibe keinen Erdrutschsieg, doch sorgten 20 Ja-Stimmen bei sieben "Nein" und drei Enthaltungen gleich für Klarheit. Nachdem sie die Wahl angenommen hatte, nahm sie von Mukherjee den obligatorischen Blumenstrauß mitsamt Glückwünschen entgegen. "Ich freue mich sehr auf die künftige Zusammenarbeit", rief die Archäologin den Senatsmitgliedern an den heimischen Bildschirmen zu. Ihre Amtszeit beginnt am 16. Dezember dieses Jahres und endet am 15. Dezember 2024. Lorenz wird die aktuelle Amtsinhaberin Prof. Verena Dolle ablösen. Letzterer dankte der Unipräsident bei dieser Gelegenheit schon einmal für ihr bald sechsjähriges Engagement, insbesondere bei "den Herausforderungen" der bisherigen Corona-Zeit mit ihrer "maximal digitalen Lehre". Auch für den ebenfalls nach sechs Jahren scheidenden Forschungs-Vizepräsidenten Prof. Peter Kämpfer gab es von Mukherjee lobende Worte.

Vorstellung und Fragen

Bei der Vorstellung ihrer Vorhaben und der anschließenden Anhörung mit zahlreichen Fragen von Senatsmitgliedern wussten beide Kandidatinnen in der Uniaula zu überzeugen; zumindest aus Sicht des neutralen Beobachters. So kündigte Katharina Lorenz an, die bestehenden "analogen, digitalen und hybriden" Studien- und Lehrangebote weiter ausbauen zu wollen. Zusätzlich möchte sie Synergien zwischen den Einzeldisziplinen dazu nutzen, den jungen Leuten "angesichts kontinuierlich wachsender Berufsfelder" das dafür notwendige Rüstzeug zu vermitteln. Als eine der größten Herausforderungen sieht die Inhaberin der Professur für Klassische Archäologie die Systemakkreditierung. Hier müssen Hochschulen nachweisen, dass sie die in der Musterrechtsverordnung der Kultusministerkonferenz festgehaltenen inhaltlichen Kriterien von Studiengängen umsetzen, was aber auch Freiheiten bei der Gestaltung beinhaltet. Ein weiteres wichtiges Anliegen ist Lorenz, die vorher an der Universität Nottingham gelehrt hat, die "Partizipation" nach englischem Vorbild. Nach ihrer Ansicht braucht es unter anderem "die Möglichkeit des Hineinhörens in Schulen", um das Interesse an einem Studium an der JLU zu wecken. Darüber hinaus ist die angehende Vizepräsidentin überzeugt, dass die Hochschuldidaktik - die laut Fragestellerin Prof. Renate Deinzer an der JLU derzeit "prekär finanziert ist" - "in Zukunft eine größere Rolle spielen wird".

Katja Fiehler wurde von Joybrato Mukherjee als "extrem forschungsstarke Kollegin mit großer DFG-Erfahrung" vorgestellt. Die Professorin für Experimentelle Psychologie und Sprecherin des internationalen Graduiertenkollegs "Das Gehirn in Aktion" kündigte an, Spitzenforschung und Kooperationen stärken, gleichzeitig aber auch "Stellenperspektiven für den Nachwuchs" schaffen zu wollen. Passend zu ihrem Ziel einer "Graduiertenausbildung für alle" konnte Fiehler gleich die nächste Gründung vermelden: So befinde sich derzeit das neue Graduiertenzentrum für Naturwissenschaften und Psychologie im Aufbau. Auch für eine bessere Vereinbarkeit von Forschungstätigkeit, Karriere und Familie bei Frauen wolle sie sich starkmachen, so etwa durch flexiblere Arbeitszeiten und mehr Betreuungsplätze für Kinder. Das alles im Vizepräsidentenamt zu realisieren, wird nun aber wohl jemand anderem vorbehalten sein.