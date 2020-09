Silvesterfall nähert sich Ende

Jetzt teilen:

VOGELSBERGKREIS - (jem). Er habe seine Ehefrau zur Schießfigur degradiert – mit diesen harten Worten beschrieb Staatsanwalt Mike Hahn am Dienstagnachmittag vor dem Gießener Landgericht die Tat eines 63-Jährigen aus dem Vogelsbergkreis. In der Silvesternacht hatte dieser drei Mal auf seine Noch-Ehefrau geschossen – um sie zu erschrecken, wie der Angeklagte sagt oder ihren Tod billigend in Kauf zu nehmen, wie die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer vermutet. Darüber muss sich die fünfte Strafkammer bis Donnerstag eine Meinung bilden. Um 11 Uhr soll dann das Urteil gesprochen werden.

Dass eine Freiheitsstrafe auf seinen Mandaten zukommt, das sieht auch der Rechtsanwalt des Mannes ein, der von einer „höchst lebensgefährlichen Angelegenheit“ sprach. Es liege allerdings im Ermessen der Kammer, ob es sich um bedingten Tötungsvorsatz oder bewusste Fahrlässigkeit handle. Zweiteres würde das Strafmaß nach unten setzen. Konkreter wurde dabei schon Hahn, der überzeugt vom Tötungsvorsatz war und deshalb ein Strafmaß im Rahmen eines versuchten Mordes forderte: Fünf Jahre und sechs Monate Freiheitsstrafe.

„Es war keine spontane Tat, sondern er hat rund 20 Minuten gewartet, bis seine Frau pünktlich zur Silvesterknallerei auf ihren Balkon kommt. Er hat sich versteckt und mit einer scharfen Waffe auf sie gezielt.“ Hätte er sie erschrecken wollen, hätte er sich sichtbar auf die freie Fläche stellen können und vielleicht nicht mit einem Revolver mit scharfer Munition auf ein Fenster geschossen. „So macht das alles keinen Sinn.“ Ihm hätte zudem klar sein müssen, dass ein Mensch sich bewegt. Diese Möglichkeit sei dem Mann aber laut des Rechtsanwalts erst beim Gespräch mit ihm aufgefallen. Wenig glaubhaft für den Staatsanwalt, denn der Angeklagte sei „kein Dummkopf“. Auch das Motiv sei klar. Die Frau hatte sich nach über vier Jahrzehnten Ehe und jahrelangem lieblosen und rauen Umgang von ihrem Mann getrennt und zog im Oktober 2019 plötzlich aus. Vom gemeinsamen Geschäftskonto und dem Haustresor entnahm sie zudem 110 000 Euro ihres gemeinsamen Vermögens – etwas weniger als die Hälfte des Gesamtbetrags. Aus der gemeinsamen GBR, ihrem Hof, wollte sie zudem austreten. Sie unterschrieb den dazugehörigen Vertrag jedoch nicht, da dieser ihr lediglich 50 000 Euro zusicherte. Ohne die Unterschrift war die Zukunft des Hofes jedoch unsicher. Weiter sagte sie ihm nicht, wo sie wohnte, und brach jeglichen Kontakt zu ihm ab.

„Privat aber auch beruflich ist ihm alles weggebrochen. Er hat sich gefragt wie es mit ihrem Hof, der ihm alles bedeutet, weitergehen kann. Er hat sich in seine Wut reingesteigert und Äußerungen gegenüber den beiden erwachsenen Kindern getätigt, die andeuteten, dass es besser wäre, wenn seine Frau weg wäre“, fasste die Staatsanwaltschaft den Tatbestand zusammen.

Aus rund 18 Metern, in der dunklen Nacht, als ungeübter Schütze hätte es ihm klar sein müssen, dass er sie hätte treffen können. Zwei der Schüsse verfehlten sie nur um einige Zentimeter.

Der Anwalt der Nebenklage schloss sich den Ausführungen der Staatsanwaltschaft größtenteils an und betonte die psychischen Folgen für seine Mandantin. „Sie geht bei Dunkelheit nicht mehr raus und laut Gutachten brauche sie rund 500 Therapiestunden, um wieder ein Leben ohne Angst zu führen.“

Der Angeklagte entschuldigte sich erneut für seine Tat. Er habe nie die Absicht gehabt sie zu verletzten oder gar zu töten.