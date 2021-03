Sind Corona-Schnelltests in Gießens Apotheken möglich?

Vorreiter: Als bisher einzige Apotheke bietet die Apotheke im Martinshof im Ärztehaus Antigen-Schnelltests an. Foto: Schäfer

GIESSEN - In Gießen hat die erste Apotheke damit begonnen, kostenlose Corona-Antigen-Schnelltests anzubieten. Im Internet kann in der Lahn-Apotheke im Martinshof problemlos montags bis freitags ein Termin zwischen 9 und 12 Uhr vereinbart werden. Allerdings werden Kunden dringend gebeten: "Kommen Sie nur zum Test, wenn Sie keine Symptome wie Husten, Schnupfen, Atemnot, Geruchs- und Geschmacksverlust oder Fieber haben! In solchen Fällen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Hausarzt oder dem Gesundheitsamt in Verbindung." Die Apotheke an der Frankfurter Straße ist nach Recherchen des Anzeigers die bisher einzige in der Stadt, die diesen kostenlosen Service offeriert (www.terminland.de/lahn-apotheke-giessen.de, 0641/9446450).

Seit 1. März sollten Laien-Selbsttests und von geschultem Personal durchgeführte Antigen-Schnelltests kostenlos in der Apotheke erhältlich sein. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte das bereits Mitte Februar versprochen. Gießens Apotheken haben aufgrund dieser Information einen erhöhten Zulauf an Kunden. Viele kommen in den Laden, um sich testen zu lassen - und müssen abgewiesen werden.

"Holterdiepolter"

Apothekerin Mira Sellheim (Vorstandsmitglied im Hessischen Apothekerverband und Mitglied des Arbeitskreises Gießener Apotheken) leitet die Apotheke am Ludwigsplatz. "Wenn man die ganze Reihe von Vorgaben durchsetzen will, benötigt man einen separaten Raum mit zwei Eingängen - für rein und raus", berichtet sie dem Anzeiger als erstes Problem bei den Leitlinien der Bundesapothekenkammer. "Dann wird zusätzliches Personal mit Schutzkleidung gebraucht, das dafür geschult werden muss. Auch hat es gegen das Virus geimpft zu sein", was generell noch nicht der Fall sei.

Von heute auf morgen "holterdiepolter" so etwas umzusetzen, sei schwierig und "schon ein bisschen sportlich", beklagt Sellheim. Sie würde dies prinzipiell auch tun. "Doch der eine oder andere Kunde will auch bedient werden." Schon aus räumlichen Gründen kommt es für sie nicht in Frage. "Eine Apotheke darf kein Superspreader sein." Auch Apothekenleiter Stefan Wiedel schließt dies für die Engel-Apotheke am Marktplatz aus: "Das hat sich für uns erledigt. Denn wir müssten uns einen extra Raum anmieten." Auch die Neue Apotheke an der Licher Gabel und die Dürer-Apotheke im Wiesecker Weg haben, so Apothekenleiterin Ayse Dibas, "weder Personal noch Räumlichkeit."

Nach dem Corona-Testerlass des Bundesgesundheitsministeriums bedurfte es einer Verordnung des Landes Hessen. Die nachgeschaltete Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes des Landkreises Gießen wurde am Mittwoch ab 14 Uhr wirksam. An den Tests interessierte Apotheken mussten sodann eine Zulassung für die Abnahme der Tests beim Gesundheitsamt und der Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) beantragen.

Apotheker Thorsten Junk vom Martinshof freut sich über das noch am Donnerstag erhaltene "Go": "Ich hätte auch ein Zelt aufgestellt", sagt er. Auch über Wohnmobile habe er sich erkundigt. "Wenn man ein bisschen Ideen hat, geht alles." Er persönlich freue sich im gewöhnlichen Alltagsallerlei auf solch neue Herausforderungen. Fast enthusiastisch klingt er. Im Zehn-Minuten-Takt wird der Ablauf quasi als Probelauf getestet. Später will Junk auf einen Durchlauf von 30 Personen je Stunde gelangen - Tests im Zwei-Minuten-Takt.

Nur symptomfrei

Allgemeinverbindlich ist der Hinweis, nur symptomfrei zum Test zu kommen, die Auswertung dauere nur wenige Minuten. Die Bescheinigung werde per Scan-Code aufs Handy übermittelt oder per Brief zugesandt. Wer auf das Ergebnis warten wolle, "dem kann dieses nach einem viertelstündigen Spaziergang ausgehändigt werden." Im Falle eines positiven Resultates ist die Apotheke verpflichtet, das Gesundheitsamt zu informieren. Der Kunde werde sodann aufgefordert, sich auf direktem Wege in Quarantäne zu begeben und seine Kontaktpersonen der letzten Tage zu informieren. Um das positive Ergebnis zu verifizieren, werde unverzüglich ein PCR-Test veranlasst.

Zwischen 18 und 21 Euro für einen durchgeführten Antigen-Schnelltest erhalten die Apotheken von der KVHerstattet. Zehn bis elf Euro betragen bereits die Sachkosten, so Junk. Hinzu kämen die Personalkosten. "Eine goldene Nase kann ich mir damit nicht verdienen." Dass das Testcenter in der Rivers-Sporthalle mit Terminvereinbarung nur mittwochs und donnerstags, und zwar von 17.30 bis 21 Uhr, diese kostenlosen Tests durchführt, wurde in Apothekerkreisen kritisiert.

Schnelltests für die Eigenanwendung zuhause gab es in den vergangenen Tagen bei einem Discounter in geringer Menge und daher nur wenige Minuten lang für fünf Euro. Auch von Drogerien und Apotheken werden sie nun angeboten. Bei Dr. Boshammer Pharma im Bachweg können die Tests seit Freitag für 8,59 Euro/Stück abgeholt werden. Die Apotheken kalkulieren mit einem Preis von sieben bis acht Euro.