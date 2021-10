„Sinnvoll und nicht übertrieben“

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). An der Ludwig-Uhland-Schule ist es gelungen, durch die Initiative von Eltern mithilfe von Spenden alle Klassenräume mit mobilen Luftreinigern auszustatten. Das sei ein „Quantensprung“, denn die Luftqualität könne so deutlich verbessert werden, betonte Schulleiter Dr. Jan-H. Schneider. Allerdings weist er darauf hin, dass er es – wie berichtet – nicht als „irrsinnig“ bezeichnet habe, in der kalten Jahreszeit im 20-Minuten-Takt zu lüften, wodurch in der Folge die Räume nicht mehr warm zu bekommen seien. Richtig sei vielmehr, dass dank der Geräte „nicht mehr alle 20 Minuten für einen kompletten Luftaustausch gesorgt werden muss“. Wären die Luftfilter nicht angeschafft worden, würde dies natürlich geschehen. Diese Maßnahme sei sinnvoll und keineswegs übertrieben.