Situation der Musikschulen im Fokus

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der SPD-Unterbezirk Gießen lädt in Kooperation mit dem Arbeitskreis Kultur der Stadt Gießen und dessen Vorsitzenden Alexander Schmidt-Ries für den 8. Februar zum zweiten digitalen Treffen unter dem Motto "Wir hören Euch zu" ein. Nach dem erfolgreichen Auftakt des Formats wollen der stellvertretende SPD-Unterbezirksvorsitzende Gerald R. Dörr und die Referentin für politische Bildung Emily Härtel diesmal mit ihren Gästen über die Situation der Musikschulen und der Instrumentallehrer im Landkreis diskutieren. Mit dabei sein werden auch der Landtagsabgeordnete und SPD-Unterbezirksvorsitzende Frank-Tilo Becher, Christoph Degen (MdL) und der designierte SPD-Bundestagskandidat Felix Döring.

"Wir möchten mit den Betroffenen direkt sprechen und so gemeinsam an Lösungen arbeiten," begründet Gerald R. Dörr das Ziel der Veranstaltung. Denn: "Aus Gesprächen mit den Musikschulen in der Stadt und im Landkreis weiß ich, dass der finanzielle Handlungsspielraum der öffentlichen Musikschulen ausgereizt ist und die Zuschüsse,seit langem nicht mehr ausreichen", ergänzt Frank-Tilo Becher in der Pressemitteilung. Interessierte melden sich bei der Geschäftsführerin des SPD-Unterbezirks Ute Koch per E-Mail unter Ute.Koch@spd.de oder telefonisch unter 0641/9790-4510 an.