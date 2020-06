Situation im Stadtbusverkehr normalisiert sich

Jetzt teilen:

GIESSEN (olz). Die Situation im Öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt normalisiert sich in der Corona-Krise. Die Stadtwerke informieren, dass der Regelbetrieb wieder anlaufe. Dazu zählt der Fahrkartenverkauf, der in vielen Stadtbussen dank eingebauter Schutzkabinen für die Fahrer wieder läuft. Auch sei es an allen üblichen Verkaufsstellen wie der Mobilitätszentrale der SWG wieder möglich, Tickets zu erwerben. "Zum Normalbetrieb des Nahverkehrs gehören außerdem regelmäßige Fahrkartenprüfungen. Ein mehrköpfiges RMV-Service-Team ist wieder unterwegs - nicht nur, um die Fahrkarten zu überprüfen, sondern auch, um mögliche Fragen zur aktuellen Situation zu beantworten", teilen die Stadtwerke mit. Zu den Aufgaben der Teams gehöre zudem, die Fahrgäste über die mit Covid-19 zusammenhängenden Vorschriften zu informieren. Falls nötig forderten die Mitarbeiter Fahrgäste auf, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.