Sitzblockaden gegen Klimakollaps

GIESSEN - "Ich habe Angst, Kinder zu bekommen wegen der Klimakrise" - dieses Schild trug Sara (23) von Extinction Rebellion Gießen. Sie blockierte sitzend den Zebrastreifen an der Ecke Johannesstraße und Neuen Bäue. Unterstützung bekam sie von den vorbeilaufenden Passanten sowie von einem Fahrradfahrer, welcher sich zwischen ihr und den blockierten Autos stellte.

Sie war eine von verschiedenen Aktivisten von "Extinction Rebellion" an vielen Orten in Gießen, die so ihre Angst vor der Klimakrise und dem kommenden Ende der natürlichen Lebensgrundlagen Ausdruck verlieh. Die Protestaktion unter dem Namen "Rebellion of One", Rebellion der Einzelnen, fand am Samstag zeitgleich deutschlandweit statt - beispielsweise in Hamburg, Berlin, Nürnberg, Dortmund und Köln, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Teilnehmenden trugen Schilder, auf denen sie sich zu ihren Ängsten bekannten, wie "Ich habe Angst vor Hunger, Krieg und Vertreibung wegen der Klimakrise". Bereits im März hatten sich über hundert Aktivisten von Extinction Rebellion in mehr als 40 deutschen Städten an der Rebellion of One beteiligt. Auch international breitet sich diese neue Aktionsform weiter aus. Extinction Rebellion setzt sich mit friedlichem zivilen Ungehorsam für einen repräsentativen Bürgerrat ein, der Maßnahmen gegen den drohenden ökologischen und zivilisatorischen Kollaps beschließen soll. Die Bewegung fordert die Politik auf, den Klimanotfall anzuerkennen und Klimaneutralität bis 2025 zu erreichen. Sie wurde 2018 in Großbritannien gegründet und ist mittlerweile in über 70 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. In Deutschland gibt es circa 130 aktive Ortsgruppen.

Kontakt über: giessen@extinctionrebellion.de oder im Netz unter www.extinctionrebellion.de/og/giessen.