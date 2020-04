Sitzung in Gießen unter besonderen Bedingungen

Wegen der Corona-Gefahr tagen die Stadtverordneten in der Kongresshalle. Foto: Scholz

GIESSEN (olz). Vor Beginn der Stadtverordnetenversammlung ist es ungewohnt leise. Parlamentarier, Magistrat und Behördenvertreter wirken fast ein wenig verloren im großen Saal der Kongresshalle, in die die Versammlung wegen der Corona-Krise gezogen ist. Und doch ist der temporäre Umzug aus Sicherheitsgründen nötig. Denn nur in diesem Saal ist es möglich, den Sicherheitsabstand zwischen den Teilnehmern einzuhalten. Das gilt auch für die fast verwaiste Zuschauertribüne, auf der ohnehin nur zehn Gäste zugelassen sind. "Die aktuelle Ausnahmesituation durch das Coronavirus stellt uns täglich vor Herausforderungen", sagt Stadtverordnetenvorsteher Frank Schmidt bei der Eröffnung der Sitzung. Einfach in den Sitzungssaal schlendern und sich in Ruhe einen Platz suchen? Am Donnerstag ist alles anders: Schon vor dem Gebäude werden Mandatsträger und Besucher von vier Ordnungskräften empfangen. Im Eingangsbereich warten Mitarbeiter der Stadthallen GmbH um Geschäftsführer Sadullah Güleç, allesamt mit Mundschutz und Desinfektionsmittel für die Teilnehmer ausgerüstet. Toiletten, Tische und Stühle werden vor und nach der Veranstaltung gereinigt und desinfiziert, im Saal gilt eine Sitzordnung.

Es ist eine Versammlung unter den ungewöhnlichen Umständen der Corona-Krise, die Schmidt mit einer Gedenkminute für den verstorbenen hessischen Finanzminister Thomas Schäfer eröffnet. Zudem ordnet der Stadtverordnetenvorsteher die Sitzung in die aktuellen Umstände ein. "Viele machen sich derzeit Sorgen um ihre Gesundheit, Familie und Existenz. Wir alle sind aufgerufen, unsere sozialen Kontakte einzuschränken", erinnert Gießens erster Bürger. Als Teil des Staatswesens habe die Stadtverordnetenversammlung jedoch eine besondere Rolle, was auch ein Blick auf die Tagesordnung mit den Anträgen zu den Maßnahmen des Magistrats in der Corona-Krise offenbare. Schmidt berichtet, dass die FDP - die die Durchführung der Versammlung vorab scharf kritisiert hatte - nicht teilnimmt. Und er gibt einen weiteren Sicherheitshinweis, bevor die Versammlung in die Tagesordnung einsteigt: Jeder Redner muss das Mikrofon mit einem eigenen Plastiktütchen zum Schutz des nachfolgenden überziehen. Nach kurzen Irritationen klappt das dann auch völlig reibungslos.

Mit zwei jeweils einstimmigen Beschlüssen hat die Versammlung am Donnerstabend ihre weitere Arbeit in der Corona-Krise geregelt. So entschied das Gremium, dass alle Ausschüsse während der Gültigkeit der dritten Landesverordnung zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus im Haupt- und Finanzausschuss aufgehen, in dem alle Fraktionen vertreten sind. Daneben hat das Parlament diesem erweiterten Ausschuss für die gleiche Zeitspanne die Beschlussfassung über nicht aufschiebbare Angelegenheiten übertragen. Kompetenzen nach Paragraf 51 der Hessischen Gemeindeordnung sind davon ausgenommen.