So erlebt eine Familie mit behindertem Kind die Corona-Krise

Gemeinsam kommt kaum Langeweile auf: Arines, Ines und Kimo Dbira (von links) verstehen sich gut. Foto: Lemper

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GiessenKimo liebt Zahlen. Und sie liest gerne. Mathe und Deutsch vermisst die 13-Jährige daher sehr - vor allem aber ihre Freundinnen. Dass sie wegen des Coronavirus im Moment niemanden treffen darf, auch wenn sie sich praktisch alle fünf Minuten per WhatsApp verabredet, und schon länger nicht in die Martin-Buber-Schule gehen kann, findet Kimo natürlich "doof". Leider wird das wohl noch eine Weile so bleiben. Denn das aufgeweckte Mädchen, das eigentlich Karima heißt, hat das Down-Syndrom und einen Herzfehler, gehört also zur Risikogruppe. Zumindest ist angesichts von vier weiteren Schwestern im Alter von zwei Monaten bis 17 Jahren Abwechslung garantiert. Für die Eltern ist die Herausforderung, die verschiedenen Interessen und Bedürfnisse all ihrer kleineren und größeren Wirbelwinde unter einen Hut zu bekommen, allerdings immens. "Mir fehlen acht Arme, ich müsste eine Octomutti sein", erzählt Olga Dbira im Gespräch mit dem Anzeiger.

Seit mehreren Wochen ist kein Präsenzunterricht mehr möglich, die Schulen kehren nur schrittweise zurück in einen von Einschränkungen geprägten Alltag. Das "Homeschooling" hat viele Familien auf eine erhebliche Belastungsprobe gestellt und tut es nach wie vor. Die Aufgabe, mehrere Kinder zu betreuen, darunter eins mit Behinderung, ist ungleich schwerer. "Zum Glück haben die Spielplätze wieder geöffnet", sagt die Mutter, "die Mädchen sind seitdem wie ausgewechselt".

Hinter dem Jugendzentrum "Holzwurm" in der Nordstadt ist zur Mittagszeit noch nichts los. Kimo, Ines (8) und Arines (4) haben Schaukel, Klettergerüst und Rutsche ganz für sich alleine und nutzen die Gelegenheit, um ausgelassen zu toben und im Sand zu buddeln, während sich ihre Mama um die kleine Amina kümmert. Wenn das Wetter es erlaubt, wird die "Lernzeit" eben nach draußen verlegt. Die Kunst bestehe darin, erfindungsreich zu sein und sich immer etwas einfallen zu lassen.

Entsprechend froh ist Olga Dbira, zurzeit nicht nebenher noch ein "Homeoffice" koordinieren zu müssen. Normalerweise arbeitet sie als Betreuerin an der Sandfeldschule, kennt somit die schulischen Abläufe und bemüht sich, zu Hause die Tagesstruktur einigermaßen danach auszurichten. Unterstützt wird sie von der ältesten Tochter Amira. "Wir versuchen, das Lernen spielerisch umzusetzen, sonst wird man verrückt." Dann schlüpfen die Geschwister, die gut miteinander harmonieren, selbst mal in die Rolle der Lehrerinnen und helfen sich gegenseitig oder denken sich kleine Wettbewerbe aus. Neulich haben sie zum Beispiel einen "Laser" entworfen und dafür zuvor im Internet recherchiert.

Kimos Langzeitprojekt ist es, eine Sonnenblume zu züchten, zu vermessen, zu gießen und zu malen. Bereits im April hat sie eine herzliche Videobotschaft - inklusive Zaubertrick - für ihre Klassenkameraden und Lehrer aufgenommen, die unter www.martin-buber-schule-giessen.de (Eintrag vom 29. April) aufgerufen werden kann. Und mit ihrer Mutter übt sie regelmäßig per Google die Aussprache von Wörtern, um so den Ausfall der Logopädiestunden zu kompensieren.

Besonderen Wert legt die 13-Jährige stets darauf, die Pausen zu gestalten. Schließlich sind Kochen und Backen ihre Leidenschaften. Die erst vor Kurzem mit der pfiffigen Ines zubereitete Gemüsepfanne fand jedenfalls bei allen enormen Anklang. Erdnussmuffins und Schokopudding haben die Mädels auch schon ausprobiert. Ihr Faible hängt gewiss mit dem "Imbiss Futterkiste" in der Martin-Buber-Schule zusammen. Dort werden einmal pro Woche Brötchen für Lehrer und Mitschüler geschmiert, es wird gekellnert, abgewaschen und eingekauft. "Kimo ist da total heiß drauf", weiß Olga Dbira. Gleichzeitig werden die zu erledigenden Dienste in die verschiedenen Fächer integriert. Gerade das Miteinander, die Interaktion sind an der Schule für geistige Entwicklung mit Abteilung für körperlich-motorische Entwicklung extrem wichtig. Doch genau das könnte schnell zum Problem werden, wenn Nähe und Körperkontakt nicht mehr gestattet sind. Einerseits braucht Kimo zwar auch ihre Ruhephasen, weil sie nicht so ausdauernd ist. Andererseits benötigt sie Zuwendung, "sie mag es zu kuscheln", berichtet ihre Mutter.

"Obendrein noch Psychologin"

Wie aber sollte das in der Schule mit dem vorgeschriebenen Abstand funktionieren? Dass sie etwa beim Einkaufen eine Maske aufziehen und sich danach gründlich die Hände waschen muss, hat Kimo soweit verstanden. Sie müsse jedoch immer wieder daran erinnert werden, warum darauf zu achten ist - ohne ihr Angst zu machen. "Da muss ich obendrein noch Psychologin sein."

Für Olga Dbira ist deshalb klar, dass ihre Kinder noch nicht wieder die Schule werden besuchen können, um Kimo zu schützen und sie keinem erhöhten Ansteckungsrisiko auszusetzen. Die Schulleitungen und Lehrer, denen sie jede Menge Respekt zollt, beneidet sie nicht darum, binnen kürzester Zeit die strengen Hygienepläne konzipieren und hinterher für deren Einhaltung Sorge tragen zu müssen. Zumal die Gießenerin das Vorpreschen der Politik, die den Kindern nicht das Gefühl vermittele, "etwas Besonderes zu sein", ohnehin nicht nachvollziehen kann.

Ihre Zurückhaltung bei Kimo hat aber noch einen anderen Grund. Sie muss nämlich sorgfältig vorbereitet werden; unter anderem muss ihr genau erklärt werden, wie sie sich im Bus zu verhalten hat. "Das gelingt nicht von heute auf morgen." Bevor das Mädchen erstmals in die Schule gehen konnte, betrug der Vorlauf ein gutes Jahr. So lange würde das diesmal freilich nicht dauern, aber ab Anfang Juli sind ja auch schon wieder Sommerferien.

Ein wenig traurig stimmt die Familie zudem, dass die "Riesenfete", die zu Kimos 14. Geburtstag im Juni vorgesehen war, ebenfalls ausfällt. "Sie wollte unbedingt in den FunPark." Dafür darf sie sich nun einen großen Kuchen nach Wahl in der Konditorei bestellen. Und alleine feiern muss Kimo sowieso nicht. "Wir halten zusammen", betont Olga Dbira, "denn gemeinsam lässt sich die Krise besser bewältigen".