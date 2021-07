So gestaltete sich der Corona-Alltag in Gießen aus Schülersicht

Nicht nur die Maskenpflicht hat im gerade zu Ende gegangenen Corona-Schuljahr einiges im Unterricht verändert. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Gießener Schulleiter haben bereits ihre Bilanz gezogen - haben zum Beispiel erklärt, was ihnen am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat und wie gut oder schlecht die sich oft sehr kurzfristig verändernden Herausforderungen bewältigt worden sind. Wie aber beurteilen Schülerinnen und Schüler den Unterrichtsalltag in Zeiten der Corona-Pandemie? Vier von ihnen haben dazu ihre Gedanken aufgeschrieben. Sie verteilen Lob an engagierte Lehrkräfte, sparen allerdings auch nicht mit Kritik. Wiederholt ist von "chaotischen" Zuständen die Rede, vor allem in der Anfangsphase. Ebenso wird Unverständnis geäußert, warum insbesondere für die Siebt- bis Elftklässler keine bessere Lösung gefunden werden konnte, als sie mehrere Monate zu Hause zu lassen. Gleichzeitig hat sich wohl erneut eine Erkenntnis bewahrheitet, die keineswegs neu ist: In kleineren Klassen, die - den Umständen geschuldet - gebildet werden mussten, lernt es sich oft besser und effektiver.

Paul-Henry Bartz (18, Gesamtschule Gießen-Ost, stellvertretender Stadtschulsprecher): "Ein weiteres chaotisches Coronajahr ist nun zu Ende. Mit Freude stellen wir fest, dass die Lehrer als direkte Kontaktpersonen der Schüler viel Zeit und Mühe investiert haben, um ihren Unterricht anzupassen. Der hat sich sowohl in Distanz als auch in Präsenz mit Einschränkungen sehr verbessert. Vor allen engagierten Lehrkräften ziehe ich den Hut und danke ihnen. Die Masken haben natürlich einiges im Schulalltag verändert. Umso mehr hat mich gefreut, dass angesichts der zuletzt niedrigen Inzidenzen in einigen Bereichen freigestellt wurde, sie zu tragen. Die größte Belastung stellten die fünf Monate Distanzunterricht für die Klassen 7 bis 11 dar. Ich kann nicht nachvollziehen, dass man die Schüler nicht schon früher wenigstens für einen Wochentag zurückgeholt hat. Das hat ein großes Loch in den Lernstand gerissen. Zudem berichteten mir Schüler, dass sie direkt, nachdem sie zurück in den Präsenzunterricht gekommen waren, Arbeiten geschrieben haben. In den seltensten Fällen wurden Inhalte zuvor wiederholt, um zu schauen, wo noch nachgearbeitet werden muss. Das hätte besser laufen können. [...] Mitarbeiter des Staatlichen Schulamtes standen uns bei der Problemlösung im Teillockdown leider nicht sehr positiv zur Seite. Unsere Anfragen wurden nur sehr unzureichend beantwortet. [...] Was uns auch verwunderte, war, dass man vor dem Hintergrund des Infektionsschutzes alle Wasserspender schließen ließ. Immerhin mussten die Schüler trotzdem alle dieselben Türklinken anfassen und darüber hinaus füllten sie ihre Flaschen nun in den Toiletten auf. Das kann wohl nicht hygienischer sein."

Tom-Christopher Dyllus (18, Ricarda-Huch-Schule): "Das zweite Halbjahr begann zunächst sehr ungeordnet und chaotisch. Da außer den Abschlussklassen alle Schüler in Distanz beschult wurden, gab es immense Probleme mit den digitalen Plattformen. Videokonferenzen waren aufgrund der hohen Auslastung nicht mehr möglich, von daher sind einige Lehrkräfte teilweise auf nicht datenschutzkonforme Alternativen umgestiegen. [...] Mit dem erneuten Lockdown wurde versäumt, die Kapazitäten weiter auszubauen. Immerhin fanden diesmal mehr Videokonferenzen statt, wobei festgehalten werden muss, dass mehrere Lehrkräfte die Unterrichtszeiten überzogen und somit nicht ausreichend Raum für Pausen, gerade für bildschirmfreie Pausen, geschaffen haben. [...] Die Jahrgangsstufe 12 durfte schließlich als einer der ersten Jahrgänge zurück in den Präsenzunterricht. Wir kamen uns wie Versuchskaninchen vor: Erst war die gesamte Klasse anwesend und saß in zwei unterschiedlichen Räumen. Das bedeutete, dass die Lehrkraft jeweils nur mit einem Teil der Klasse arbeiten konnte, während der andere Teil einen Arbeitsauftrag erhalten hat, der genauso gut hätte von zuhause erledigt werden können - Stichwort: Kontaktreduzierung und Infektionsprävention. Dann hat man gemerkt: Oh, das klappt ja nicht so, und hat wieder auf Wechselunterricht umgestellt, was sowieso dem Wunsch vieler Schüler und Lehrer entsprach. Zusätzlich gab es noch vor den Osterferien ein Testangebot, das gut angenommen worden ist. [...] Dass die Siebt- bis Elftklässler von Mitte Dezember bis Mitte Mai ihre Schule nicht von innen gesehen haben und für die große Mehrheit offenbar keine vernünftige Lösung gefunden werden konnte, erweckt den Eindruck, dass das Kultusministerium nicht an langfristigen Überlegungen interessiert zu sein scheint. Auch diese Schüler haben das Recht auf eine normale Beschulung, zumal ihre Kontakte bis Mai praktisch bei null lagen und sowohl durch die Masken- als auch die Testpflicht eine Infektionsprävention gewährleistet werden konnte. [...] Ohne ausreichende Vorkehrungen werden wir mit der Delta-Variante eventuell nochmal vor genau den gleichen Problemen stehen. Was müsste man also tun? 1. Nachdenken und zum Beispiel nicht drei Wochen vor Ferienbeginn die Maskenpflicht aufheben. 2. Auch für vollständig geimpfte Personen sollte an Schulen die Testpflicht fortgeführt werden. Damit schützt man nicht nur alle Mitschüler und Lehrer, sondern gesamte Familien. 3. Endlich Luftfilter in die Schulen einbauen. Bildung kostet, das ist soweit richtig. Der Staat hat aber auch nichts davon, wenn später die Wirtschaft nicht läuft, weil keiner mehr lesen und schreiben kann (um es mal sehr überspitzt darzustellen). 4. So einfach und scheinbar doch so schwer: Abstand, Hygiene, Masken und Lüften. Das bringt viel und kostet wenig. Wenn man also langfristig denken und in Bildung investieren würde, könnte Jens Spahns anvisierte 'oberste Priorität', die Schulen nach den Sommerferien 'so normal wie möglich' zu öffnen, Wirklichkeit werden. Wie wir aber schon feststellen mussten, wird das vermutlich erstmal eines bleiben: ein Traum."

Maximilian Bauer (19, August-Hermann-Francke-Schule, stellvertretender Delegierter im Stadtschülerrat und stellvertretender Leiter der AG "Schüler helfen Schülern"): "Die zwei vergangenen Schuljahre haben Schüler und Lehrkräfte mit immensen Herausforderungen konfrontiert. Diese konnten in der zweiten Hälfte der Ausnahmesituation deutlich besser bewältigt werden. Die Infrastruktur an den Schulen und die genutzten Dienste konnten anfangs natürlich nicht in so kurzer Zeit auf einen derartigen Belastungszuwachs vorbereitet werden. Berechtigungen in Onlinekonferenzen wurden oft falsch gesetzt, sodass sich Schüler gegenseitig entfernen konnten. Umgekehrt haben Lehrer deren Abwesenheit kaum bemerkt. Ein Schweigen oder gänzliches Fehlen in den Konferenzen wurde häufig mit 'Verbindungsproblemen' erklärt. Im Umgang mit der Technik sind einige Lehrer heute noch unsicher oder sogar überfordert. Das schadet jedoch der Autorität. Vielleicht liegt es daran, dass sich einer Umfrage des Stadtschülerrats zufolge die meisten von ihnen für herkömmliche Methoden wie etwa Arbeitsblätter entschieden haben. Trotzdem haben circa 65 Prozent der Schüler angegeben, genauso viel oder sogar mehr im Homeschooling aus dem Unterricht mitgenommen zu haben als in Präsenz. Vor allem ältere Schüler kamen demnach besser mit der Situation zurecht. [...] Reduzierte Klassengrößen im Wechselunterricht haben insbesondere den Sechst- bis Achtklässlern gutgetan. Im Präsenzunterricht waren wiederum die ständig wechselnden Modelle anstrengend. Der Sinn hinter den einzelnen Maßnahmen erschloss sich nicht immer, was dazu führte, dass sie nicht ernstgenommen wurden. Hier wäre es wünschenswert, wenn Robert-Koch-Institut und Hessisches Kultusministerium Entscheidungen transparenter begründen würden. [...] Für problematisch halte ich, dass die Umsetzung des 'DigitalPakts' viel zu bürokratisch ist und zu lange dauert. [...] Obwohl die Delta-Variante den Unterrichtsablauf wieder durcheinanderbringen kann, kann man mit Blick in die Zukunft sagen, dass Schulen und Politik besser gewappnet sind. Oberste Priorität sollte aber nicht die Präsenz haben, sondern der Schutz der Schüler, Lehrer und ihrer Angehörigen. Die Erfahrung zeigt, dass Homeschooling ohne bemerkenswerte Wissenslücken bei den meisten möglich ist."

Junis Poos (17, Gesamtschule Gießen-Ost): "Die Corona-Krise hat uns die Zerbrechlichkeit unserer als so widerstandsfähig geglaubten Zivilisation einmal mehr vor Augen geführt. Die Reaktionen darauf zeigten eine gewisse Hilflosigkeit, die eigentlich längst bekannte Missstände noch stärker zutagetreten ließ: Zum Beispiel wurde richtig deutlich, dass Schulklassen viel zu groß sind. Während der Pandemie waren die Klassen geteilt - das war sehr positiv. Es war offensichtlich, wie wertvoll kleine Klassen sind, die ich jetzt wieder sehr vermisse. Einen Lehrer für 15 Schüler zu haben, wie war das schön. Die mündliche Note hat sich bei mir und meinen Mitschülern in jener Zeit um mindestens drei Punkte erhöht: einfach, weil wir mehr sagen konnten, nicht alles doppelt gesagt werden musste und Schüler motivierter und interessierter waren. Wir haben in einigen Fächern durch die kleinere Kursgröße den Lernstoff doppelt so schnell bewältigt. Die damit verbundenen Homeschooling-Phasen waren ebenfalls gut nutzbar: als Vertiefungs-, Festigungs- und Selbstlernphase. Ich frage mich daher: Warum zurück zu einem Normal, das nicht nur Vorteile bringt? Warum in vergangene Muster verfallen und nicht auch aus eineinhalb Jahren erzwungenem Umdenken lernen? Ich habe aus dem vergangenen Jahr vorrangig eines mitgenommenen: Die Klassen müssen kleiner werden. Und dafür ist es meiner Meinung nach in Ordnung, Vertiefungsphasen zu Hause in den Unterricht zu integrieren." Fotos: Stadtschülerrat