So gut funktioniert das Patenschafts-Projekt "Dabei bleiben" in Gießen

Eingespieltes Team: Maria Peyerl und ihre "gute Seele" Naemi Bier teilen die Leidenschaft für Gartenarbeit und Natur.

Giessen. "Da haben Sie mir eine gute Seele ins Haus gebracht", sagt Maria Peyerl. Sie sitzt in ihrem Garten und schaut auf die junge Frau neben ihr. Die "gute Seele", das ist Naemi Bier. Einmal in der Woche besucht sie die 94-Jährige. Dann stehen gemeinsame Gartenarbeit und gute Gespräche an. Zudem gibt es ein schönes Stückchen Kuchen. Die Unternehmungen des Tandem-Pärchens sind vielfältig. Entstanden ist der Kontakt über das Patenschafts-Projekt "Dabei bleiben". Es handelt sich um eine im Juli 2019 gestartete Kooperation zwischen dem Verein "freiwillig-sozial-aktiv", dem Freiwilligenzentrum für Stadt und Landkreis Gießen und dem Caritasverband Gießen. Ziel ist es, Senioren oder auch mobil eingeschränkten jüngeren Menschen, die zu Hause leben, durch engagierte Paten eine bessere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und individuelle Hilfe im Alltag zu leisten.

Hilfe im Alltag braucht Maria Peyerl eher nicht, die agile Seniorin erledigt vieles noch weitestgehend selbst. Als sie jedoch vor einem Jahr bei einem Besuch des Seniorenbüros von der Tandem-Idee erfuhr, kam ihr sogleich die Gartenarbeit in den Sinn - eine Leidenschaft, die sie schon fast ihr ganzes Leben lang pflegt. Und die auch zu den großen Interessen von Naemi Bier zählt. Die 28-jährige Psychologin arbeitet in Frankfurt. Nachdem sie ihre Stelle auf vier Tage in der Woche reduziert hatte, blieb noch Raum für andere Aktivitäten. "Ich wohne direkt neben dem Freiwilligenzentrum und bin da einfach mal reingestolpert", erzählt sie im Gespräch mit dem Anzeiger. "Ich wollte gern noch etwas Sinnvolles nebenher tun."

Als sie von ihrem Faible für Garten und Natur erzählt, macht es bei Projektkoordinatorin Helga Kroll "klick". "Das passt!", habe sie sofort gedacht. "Hobbys sind ein wichtiges Bindeglied", weiß sie aus ihrer Erfahrung. Bei Maria Peyerl und Naemi Bier hat es auf Anhieb funktioniert. Während die junge Frau die Seniorin bei der Gartenarbeit unterstützen kann, kann sie umgekehrt vom reichen Gartenwissen der passionierten Hobbygärtnerin profitieren. "Frau Peyerl hat mir gezeigt, wie man Rosen schneidet und mein Wissen über Pflanzen sehr bereichert." Als einmal ein Klarapfelbaum im Garten der Seniorin zu sterben drohte, brachte die gebürtige Rabenauerin kurzerhand ihren Vater und ihre Schwester mit, die beim Fällen mit anpackten. "Und einen Handlauf hat er mir auch noch angeschraubt", freut sich Maria Peyerl, "sowas Liebes".

In ihrem langen Leben hat Maria Peyerl viel erlebt. Im Jahr 1946 flüchtete sie mit ihrem Mann und ihrer Schwiegermutter aus dem Sudetenland nach Rödgen. In Gießen fand die kleine Familie ein Baugrundstück in der Grünberger Straße, der einstigen Kaiserallee. "Damals gab es dort lediglich zwei Autos." Seit gut 20 Jahren ist sie nun verwitwet, weiß sich aber auch bei kleinen Problemen gut zu helfen. "Ich wohne in einem tollen Umfeld", lobt sie ihre Nachbarschaft. Bald kommt auch ihr Sohn aus München zu Besuch. Ihre Patin kündigt sogleich lachend an, dann auf ein Hallo vorbeizuschauen. "Damit die auch mal die ominöse Person kennenlernen, die umsonst im Garten arbeitet." Anfangs habe sie das gar nicht richtig glauben können, blickt Maria Peyerl zurück. Vermutlich haben beide auch nicht damit gerechnet, dass die Chemie so hervorragend stimmt und eine so schöne Verbindung entstehen würde.

Selbst im Winter wird es den Frauen nicht langweilig, dafür sorgt das Spiel "Malefitz", das sich noch auf dem Dachboden des Hauses in der Grünberger Straße fand. In der schwierigen Corona-Zeit war ein regelmäßiger Austausch ebenfalls gewährleistet. Naemi Bier hat Spargel und Erdbeeren vom Markt vorbeigebracht, natürlich unter Einhaltung sämtlicher Abstands- und Hygieneregeln. Umso glücklicher sind sie, sich nun wieder im Garten treffen zu können. Vor kurzem ernteten sie die Stachelbeeren. Maria Peyerl kochte daraus Marmelade, Naemi Bier backte einen Kuchen.

Das Projekt stammt aus dem Bundesprogramm "Menschen stärken Menschen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. "Uns war es sehr wichtig, das umzusetzen", betont Inge Bietz, Zweite Vorsitzende von "freiwillig-sozial-aktiv". Elf Freiwillige, darunter Naemi Bier, nahmen an der Schulung teil, in der zum Beispiel Grundlagen der Betreuung von körperlich eingeschränkten Menschen vermittelt wurden. Begleitung bei Arztbesuchen, Spaziergänge, Unterstützung bei Behördengängen oder einfach eine gute Unterhaltung können ebenfalls Bestandteil sein.

Dieser Tage beginnt ein neuer Schulungsdurchgang für zwölf weitere ehrenamtliche Paten. "Es ist sehr erstaunlich, in erster Linie melden sich junge Frauen bei uns", berichtet Christine Wissel, die bei der Caritas Gießen in der Stabsstelle Ehrenamt tätig ist. Ein enger Kontakt zu den eigenen Großeltern und der Bezug zur Familie könnten mögliche Ursachen sein. Dennoch sei die neue Ausbildungsgruppe gut durchmischt, sodass sich viele verschiedene Interessen vereinen. Allerdings sind noch einige Paten ohne Senioren. Interessierte Alleinlebende können sich melden: telefonisch unter 0641/7948-121 oder 0641/306-2258 sowie per E-Mail an christine.wissel@caritas-giessen.de oder freiwilligenzentrum@giessen.de.