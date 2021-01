So lief die erste Woche in Gießener Schulen

In den Klassenräumen ist noch immer nicht viel los: In Gießen werden knapp 15 Prozent der Erst- bis Sechstklässler in Präsenz beschult. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Mit technischen Problemen hat für viele Gießener Schulen der Start in die erste Woche nach den Weihnachtsferien begonnen. Da zu viele Schüler im Distanzunterricht gleichzeitig auf IServ zugegriffen haben, ist das Verwaltungssystem, das hessenweit von 90 Prozent der weiterführenden sowie 50 Prozent der Grund- und Förderschulen genutzt wird, abgestürzt. Vor allem das datenintensive Videomodul überforderte Server und Leitungen. Aus diesem Grund hat der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit "im Interesse einer flexiblen Bekämpfung der Corona-Pandemie übergangsweise den Einsatz von Videokonferenzsystemen in Schulen weitgehend für alle zur Verfügung stehenden Anwendungen", beispielsweise "Teams", "Zoom" oder "Jitsi", erlaubt. Nach Auskunft von Dr. Arne Hogrefe vom Staatlichen Schulamt für den Landkreis Gießen und den Vogelsbergkreis wurden in der ersten Schulwoche 15,2 Prozent der insgesamt 4375 Gießener Erst- bis Sechstklässler in Präsenz beschult. Hinzu kommen die Abschlussklassen.

"Am wichtigsten ist, dass die Unterrichtsinhalte gut rübergebracht werden", betont Antje MühlhansDie Leiterin des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums (LLG) bedauert, dass derzeit sehr viel Zeit in Technik investiert werden muss. Sie gibt aber auch zu bedenken: "Den Unterricht komplett über digitale Medien zu gestalten, war vor einem Jahr noch völlig undenkbar." Während Schüler ab der 7. Klasse gut mit IServ umgehen könnten, würden sich die Fünft- und Sechstklässler etwas schwerer tun. Vor allem der Wechsel zwischen den einzelnen Modulen stelle für viele eine Herausforderung dar. Hier möchte das LLG die Vielfalt der Anforderungen reduzieren und die Zugangswege vereinfachen. Ein Schwerpunkt soll dabei auf den Hauptfächern liegen.

Für ältere Kinder biete das zu "MS Office 365" gehörende Chat-Tool "Teams" eine stabile Alternative. Viele Oberstufenschüler hätten erklärt, per Videokonferenzen am besten lernen zu können. Auch für die Lehrkräfte, die durch Distanz- und Präsenzunterricht eine doppelte Belastung hätten, seien Videokonferenzen eine willkommene Lösung. Jedem einzelnen Schüler die Aufgaben per Mail zukommen zu lassen, sei sehr aufwendig, verdeutlicht die Direktorin. Ganz wichtig sei es, immer Rückmeldungen seitens der Schüler zu bekommen. Die Möglichkeit, den Präsenzunterricht zu besuchen, würden in den fünften und sechsten Klassen aktuell nur vier Schüler*innen wahrnehmen. "Jetzt heißt es, Geduld zu bewahren und zu hoffen, dass durch den Lockdown entstandene Lerndefizite wieder aufgeholt werden."

"Sowohl für die Schüler als auch für Lehrkräfte ist die derzeitige Lösung unbefriedigend, ich sehe aber auch keine andere Möglichkeit", betont der Leiter der Gesamtschule Gießen-Ost, Dr. Frank ReuberInsbesondere um Schüler, die im Distanzunterricht zuhause nicht die nötige Unterstützung erhalten, mache er sich Sorgen. "Wir nutzen alle Instrumentarien, um unsere Schüler zu erreichen." Zumindest technisch laufe seit Dienstag alles gut. In Präsenz würden aktuell knapp 300 Schüler*innen unterrichtet, 270 in den jeweiligen Abschlussklassen sowie 29 Fünft- und Sechstklässler. Die Mädchen und Jungen zeitgleich vor Ort und digital zu beschulen, beanspruche die Lehrkräfte in hohem Maße. "Wir müssen aber mit der Lage klarkommen." Man habe bereits befristete Vertretungsverträge mit Aushilfen geschlossen. Insgesamt erfordere die Situation eine hohe Selbstmotivation.

In der ersten Schulwoche haben 34 Kinder der Helmut-von-Bracken-Schule den Präsenzunterricht in Anspruch genommen; zwei weitere werden diese Woche hinzukommen, berichtet Sabine Wießner-Müller"Gemeinsam mit den Eltern überlegen wir, ob die Notwendigkeit dafür besteht", so die Leiterin der Schule mit den Förderschwerpunkten "Sprachheilförderung" und "emotionale und soziale Entwicklung". In Lerngruppen unterschiedlicher Größen würden die Schüler vor Ort unterrichtet. Für den Distanzunterricht gibt es die gleichen Aufgaben. "Für unsere Lehrkräfte bedeutet dies zweifache Arbeit. Und dass es zunächst Probleme mit den Servern geben würde, war vorauszusehen", meint Wießner-Müller. Mittlerweile funktioniere die Technik aber gut. Zudem sei man momentan damit beschäftigt, mobile Endgeräte an die Eltern zu verteilen, da nicht alle privaten Haushalte über die erforderliche Ausstattung verfügen. "Den Umgang mit dem iPad haben wir mit allen Klassen zuvor geübt."

"Die Schüler haben sich gefreut, dass sie wieder in die Schule kommen können", berichtet Carsten Böhmer, stellvertretender Leiter der AliceschuleDie wenigsten hätten Angst gehabt, zumal alle Gruppen ab 15 Personen auf zwei Räume aufgeteilt worden seien. Dennoch stelle die gleichzeitige Arbeit in Distanz und Präsenz sowohl für die Schüler als auch die Lehrkräfte eine große Herausforderung dar. "Da wir vom Hauptschüler bis zum Abiturienten eine breite Schülerschaft haben, variieren die Fähigkeiten und die Motivationsbereitschaft." Ein Großteil der Lehrkräfte sei im Einsatz, um die bis zu 500 Berufsschüler in 29 Gruppen, darunter 15 in Vollzeit, zu unterrichten.

27 Kinder haben in der ersten Woche den Präsenzunterricht der Goetheschule besucht; ab dem heutigen Montag sollen es noch neun mehr sein, von denen wiederum acht Kinder seit weniger als zwei Jahren in Deutschland leben. "Bei uns sind alle Lehrkräfte im Einsatz", sagt die Leiterin der Grundschule, Kerstin Muscheid"Morgens haben sie vier Stunden Präsenzunterricht, mittags geht es mit Videokonferenzen weiter." Diese seien vor allem für den Austausch sozialer Kontakte sehr wichtig. Denn die Kinder könnten sich mal wiedersehen und miteinander sprechen. "Die Eltern der in Distanz beschulten Kinder holen die Arbeitsmaterialien montags zu festen Zeiten in der Schule ab, bringen sie eine Woche später zurück und holen neue Aufgaben."

"Viele Schüler freuen sich über den Präsenzunterricht, finden aber, dass er nicht an die realen Gegebenheiten angepasst ist", gibt Stadtschulsprecher Stergios Svolos die Eindrücke der Gießener Schülerschaft wieder. Nicht wenige würden sich eine Rückkehr zum Wechselunterricht wie vor den Weihnachtsferien wünschen. "Das ist für uns derzeit die beste Möglichkeit für einen qualitativen Unterricht", fasst er zusammen. Darauf, dass die Server am ersten Schultag zusammengebrochen sind, hätte man sich vorbereiten können. Statt sich aber darüber aufzuregen, gelte es, Alternativen wie "Teams" oder "Zoom" zu nutzen. Auffallend ist nach Meinung von Stergios Svolos, dass viele Schüler eine längere Anlaufzeit bei der Distanzbeschulung benötigen, obwohl die Situation keineswegs neu sei. "Zuhause ist eben für viele eher ein Ort der Entspannung und nicht der Arbeit."

Sorgen bereiten Svolos, der die 12. Klasse des LLG besucht, die aktuellen Abiturienten. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Petition eines Wiesbadener Schülers. "Wir möchten uns dafür stark machen, einen Abschluss ablegen zu können, der an gegebene Umstände angepasst ist und durch den Schüler keinen Nachteil aus der Corona-Krise für ihren Abschluss erleiden. Ein gewöhnliches Abitur ohne jegliche Anpassung abzulegen, lässt sich nicht mit der Form von Unterricht vereinbaren, die wir im vergangenen Jahr erlebt haben", heißt es darin.

Auch der Gießener Stadtelternbeirat betont in seiner Stellungnahme, dass es in Bezug auf die Abschlussklassen wichtig sei, eine adäquate Beschulung durchzuführen. "Diese Schüler sich gänzlich durch einen Home-Office-Unterricht auf den Abschluss vorbereiten zu lassen, halten wir für unzureichend", so der Vorsitzende Prof. Jörg SubkeDaher spricht sich der Stadtelternbeirat mehrheitlich für eine Rückkehr zum Wechselunterricht aus. Die Begründung lautet unter anderem, dass die Schüler die Lernumgebung einer Klasse benötigen, damit die Lerninhalte schneller verständlich werden. Werde die Schülerzahl reduziert, verbessere sich das Betreuungsverhältnis. So könnten leistungsschwache Schüler intensiver gefördert werden. Darüber hinaus könnten die im Distanzunterricht erledigten Aufgaben schneller erörtert werden. "Letztlich ist die Form der Beschulung immer an das Ausmaß der Pandemie anzupassen." Seite 21