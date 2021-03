So schätzen Gießener Parteien Trendergebnis zur Kommunalwahl ein

Symbolfoto: Möller/Archiv

GIESSEN - Ali Al-Dailami (Gießener Linke): "Wir sind froh, dass wir unsere Sitze wohl halten können. Das war nicht sicher angesichts der großen Konkurrenz im linken Lager. Ich sehe das als Bestätigung guter Oppositionsarbeit. Das gute Abschneiden der Grünen ist für mich keine Bestätigung ihrer Arbeit in der Kenia-Koalition, sondern dem Bundestrend geschuldet. Die Grünen waren und sind Profiteure der Klimadebatte. Die Linke wird nicht zulegen, solange sie vor allem mit sich selbst beschäftigt ist. Da kann die Bundespartei sich ein Beispiel an Gießen nehmen." (ib)

Dr. Klaus Dieter Greilich (FDP): "Wir haben unsere drei Mandate gehalten, und ich hoffe, dass wir noch ein bisschen zulegen können. Vielleicht reicht es am Ende ja dann noch für einen vierten Sitz. Der Erfolg der Grünen ist beachtlich, dafür meinen herzlichen Glückwunsch. Eine Fortsetzung der Kenia-Koalition wäre möglich, halte ich aber in Anbetracht von deren augenscheinlicher Zerrüttung für ebenso unwahrscheinlich wie Grün-Rot-Rot. Vor diesem Hintergrund wäre eine Jamaika-Koalition aus Grünen, CDU und FDP eine echte Option." (ib)

Heiner Geißler (Freie Wähler): "Wichtig ist, dass wir neben der FDP und abgesehen vom großen Gewinner Grüne die einzige bereits im Rathaus vertretene Partei sind, die ihr Ergebnis gehalten hat. Für die SPD war diese Wahl eine riesige Ohrfeige. Schuld daran war sicher nicht nur das Greensill-Debakel. Die SPD hat sich auf für mich unvorstellbare Weise bei den Grünen angebiedert, aber das hat sich für sie nicht ausgezahlt. Den großen Erfolg der Grünen muss man neidlos anerkennen und auch akzeptieren, dass es das ist, was die Gießener offenbar wollen." (ib)

Lutz Hiestermann (Gigg): "Das Ergebnis ist in der Range, die wir für uns erwartet haben. Es ist ein großer Erfolg, zumal es aus dem Stand heraus ist, da sich Gigg ja erst im Dezember gegründet hat. Wir sind optimistisch, dass wir noch etwas mehr hinzugewinnen und letztlich vor der AfD landen werden. In der kurzen Zeit konnten wir als neue Liste viel bewegen. Das Gesamtergebnis ist ein klarer Auftrag für einen sozial-ökologischen Wandel in der Stadt. Die Kräfte für die Verkehrswende sind gestärkt worden." (fod)

Sandra Weegels (AfD): "Dieses Ergebnis ist für uns schon sehr ernüchternd. Und auch, wenn wir vor fünf Jahren von der Flüchtlingskrise profitiert haben, so hatte ich doch gehofft, dass die Verärgerung über das Greensill-Desaster und die Radspuren auf dem Anlagenring sich doch mehr für die AfD auszahlen würden. Allerdings hatten wir es auch schwerer als andere Parteien. Wir haben keinen Verlag gefunden, der unsere Beilagen gedruckt oder ausgeliefert hätte, und wir wurden auch zu keiner Podiumsdiskussion eingeladen." (ib)

Frank Schuchard (Volt): "Es ist bedauerlich, dass es für uns in Gießen im Gegensatz zum Kreis nicht zu einem Sitz in der Stadtverordnetenversammlung gereicht hat. Wir hatten als neue Partei nicht genug Kandidaten, um die Liste zu füllen. Dadurch haben wir wohl die entscheidenden Listenstimmen verloren. Volt ist als paneuropäische Partei und als Antwort auf den Brexit gegründet worden. Unsere Themen hatten es aber schwer in einem Wahlkampf, der zuletzt von lokalen Aufregerthemen überschattet wurde." (ib)

Andrea Junge (Die Partei): "Wir sind sehr, sehr zufrieden. Die nächste Wahl wollen wir dann aber erst im Spätsommer abhalten, denn jetzt im Winter war es uns einfach zu kalt. Ich habe bereits am Sonntagabend unsere Wahlplakate abgehängt, denn wir sind Turbopolitiker. (In ihrer Mailantwort dankt Die Partei den "Personen, die unseren Weg hierher geebnet haben: An vorderster Front natürlich unseren Wähler:innen, ohne deren Unterschriften, Kreuze und Pöbeleien wir wohl schon viel früher keine Lust mehr gehabt hätten".) (fod)