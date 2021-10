So stehen Gießener Schüler zur Corona-Impfung

Jetzt teilen:

GIESSEN - Seit Anfang Juni können sich in Deutschland Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren gegen Corona impfen lassen. Die Ständige Impfkommission, die zunächst die Impfung für Kinder ab zwölf nur bei Vorerkrankungen empfohlen hatte, aktualisierte ihren Beschluss Mitte August. Das führte zu einer erhöhten Nachfrage. Was aber halten Gießener Schülerinnen und Schüler davon? Der Anzeiger hat sich erkundigt und erfahren, dass ein Großteil der jungen Leute bereits geimpft ist.

Antonia Binsch hat ihre erste Impfung bereits Ende Februar erhalten. "Da ich im Impfzentrum gearbeitet habe und auch mit dem Deutschen Roten Kreuz in Altenheimen unterwegs war, war es mir wichtig, geschützt zu sein. Meine Eltern haben die Impfung von Anfang an befürwortet." Selbst habe sie sich nicht nur im Bio-Leistungskurs, sondern auch privat mit dem Thema auseinandergesetzt. "An dem mRNA-Impfstoff wird schon lange geforscht, es handelt sich dabei also keineswegs um eine komplett neue Impfung", weiß die Schülerin der Gesamtschule Gießen-Ost (GGO). Darüber hinaus gelange er auch nicht, wie manchmal fälschlicherweise behauptet werde, in die DNA. Die meisten Schüler aus ihrem Jahrgang seien mittlerweile geimpft. "Einige, die wussten, dass ich beim DRK arbeite, haben sich sogar mit Fragen an mich gewandt und ich konnte sie von der Wichtigkeit einer Impfung überzeugen", erzählt die 18-Jährige. Die mobilen Impfaktionen an Schulen findet sie vor allem für jene Mitschüler gut, die bisher zu bequem waren, selbst die Initiative zu ergreifen - oder für Schüler über 16 Jahre, deren Eltern einer Impfung skeptisch gegenüberstehen.

"Ich wollte endlich wieder alle Möglichkeiten haben, die ich früher auch hatte", begründet Jannik Arbesmann seine Entscheidung. Aus diesem Grund habe er seine Eltern überredet, der Impfung zuzustimmen. Ohne Test ins Kino zu gehen oder entspannter die Schule zu besuchen, lag dem Schüler der GGO besonders am Herzen. "Meine Eltern waren zwar selbst schon geimpft, aber in Bezug auf eine Impfung bei mir und meinem jüngeren Bruder etwas skeptisch." Seine Impfung hat der 18-Jährige sehr gut vertragen. "Mein Bruder war dann eine Woche nach mir dran."

Lukas Probst ist 17 Jahre alt und strebt das Abitur an der Liebigschule an. Er ist doppelt mit Biontech geimpft und bereut diesen Schritt nicht. "Ich hatte zwar Respekt vor der Impfung, habe sie aber ziemlich gut weggesteckt." In seiner Klasse ist die Mehrzahl der Mitschüler ebenfalls immunisiert. Zwar sei das Impfen "nicht perfekt", trotzdem einer zu befürchtenden Infektion vorzuziehen. Die Idee von Impfmobilen begrüßt Lukas Probst, doch sieht er in diesem Prinzip viel "Diskussionsstoff für Kritiker".

Seit drei Monaten ist Tom Klimek durchgeimpft. "Ich habe das hauptsächlich gemacht, um wieder meine Freiheiten zu haben", betont der 16-jährige Liebigschüler. "Natürlich ist es ein guter Nebeneffekt, etwas zur gesellschaftlichen Verantwortung beigetragen zu haben." Aus rein medizinischen Gründen hätte er sich nicht impfen lassen. "Die Corona-Impfung befindet sich noch in der Testphase." Auch seine Eltern hätten sich lange mit dem Thema beschäftigt und schließlich zugestimmt. "Es gab bereits von Anfang an Gerüchte, dass der Staat in Richtung Impfung drängt und die Tests irgendwann etwas kosten werden. Ich wollte endlich wieder alles tun können, ohne groß darüber nachzudenken. Beispielsweise kann ich nun, wenn es regnet, einfach in ein Lokal gehen, was ohne Impfung nicht möglich gewesen wäre." In seiner Klasse seien rund 50 Prozent der Mitschüler geimpft und überwiegend zufrieden. Dagegen erachtet er die Impfaktionen auf dem Schulhof als unnötig. "Es waren nur wenige Schüler da, im Krankenhaus werden die Ärzte viel dringender benötigt."

Bevor Sara Marie Pfeiffer sich impfen lassen konnte, war sie in den Osterferien an Corona erkrankt. "Meine ganze Familie hatte Corona. Zum Glück hat es uns mit Husten, Halsschmerzen und etwas Fieber nicht so schlimm getroffen", berichtet die 19-Jährige, die im Sommer ihr Abitur an der "Ricarda" absolviert hat. Ende August hat sie sich im Impfzentrum des Landkreises impfen lassen. "Das hätte ich aber auch ohne Erkrankung auf alle Fälle gemacht."

Aktuell gelte das Impfen gegen Corona "entweder als Heilmittel für all unsere Probleme oder als die größte Weltverschwörung", erklärt der stellvertretende Stadtschulsprecher Paul-Henry BartzUnd fügt hinzu: "Das sehe ich ein wenig anders. Impfen kann ein wirksames Mittel gegen schwere Coronaerkrankungen sein, kann aber auch Risiken mit sich bringen, denn wir kennen die Langzeitfolgen noch nicht." Er selbst hat sich die Spritze "abgeholt", da er keine Lust mehr auf den "Lappen vor dem Gesicht hatte" sowie für seine persönliche Sicherheit. Der 18-Jährige ist der Ansicht, dass "bei einem solch sensiblen Thema" jeder selbst entscheiden sollte, was das Richtige ist. "Ich habe kein Problem damit, wenn sich jemand nicht impfen lassen möchte", unterstreicht der GGO-Schüler. "Das muss man akzeptieren, anstatt die Leute bekehren zu wollen." Zugleich ist er überzeugt: "Corona werden wir nicht mehr los, ebenso wenig wie die Grippe. Wenn ich mir die Impfquote anschaue, kann ich die Einschränkung von Grundrechten nicht mehr verstehen und möchte diese auch nicht mehr hinnehmen. In der Schule wird getestet, in meiner Oberstufe sind schon viele durchgeimpft - wieso gilt weiterhin eine Maskenpflicht im Großteil der Schule?"

"Impfen soll uns und unsere Gesundheit schützen, deswegen habe ich mich, sobald es zulässig war, auch gegen Covid-19 impfen lassen", schildert Tom-Christopher Dyllus"Die Menschen, die das bisher nicht getan haben, kann ich ebenfalls verstehen", räumt der Ricarda-Huch-Schüler ein. Auch er sei anfangs skeptisch gewesen. "Man muss aber bedenken, dass die Impfstoffe sorgfältig geprüft worden sind und man zum jetzigen Zeitpunkt sehen kann, dass sie wirken." Der 18-Jährige vertritt die Auffassung, dass in der Schule mehr informiert und diskutiert werden müsse, um möglichst viele junge Menschen zu einer Impfung zu motivieren. "Bei uns in der Klasse sind mittlerweile fast alle geimpft." Die Gründe seien unterschiedlich: "Die einen haben tatsächlich Angst vor Long-Covid und Corona generell, die anderen haben sich für den Urlaub impfen lassen." Es gebe darüber hinaus Klassen, in denen nur zwei Personen eine Immunisierung erhalten haben. Wer sich als junger Mensch denke: "Ach, ich habe so ein gutes Immunsystem, ich bin auch sonst nie krank", nehme das Ganze jedoch etwas zu locker. "Wir haben mittlerweile genug Beweise, dass ein starkes Immunsystem keine Garantie für eine kaum bemerkbare Infektion ist."

Für niederschwellige Impfangebote wirbt Junis Poos, Schulsprecher der GGO. Nur so könne "eine hohe Impfquote ohne Impfpflicht erzielt werden". "Mobile Impfteams sind meiner Meinung nach also genau richtig. Ob auf dem Markt, vor dem Kino oder vor Schulen: Die Menschen müssen dort erreicht werden, wo sie sich aufhalten." Selbst sei er zusammen mit seiner Familie im Impfzentrum gewesen. "Damit bin ich einer von vielen in meiner Schule." Dabei appelliert er, die Schule als Ganzes zu betrachten, da sich die Schüler immer wieder auf dem Schulhof, in der Mensa oder in Bussen begegnen. Lediglich in Klassen zu denken, funktioniere daher nicht. Zumal es ab der sechsten Klasse ohnehin Kurse gebe. Obendrein stelle sich die Frage, wie mit denjenigen umzugehen sei, die noch nicht geimpft sind. Junis Poos hält das kostenlose Testen an Schulen für eine gute Strategie, "um den Erhalt des Lebensraums Schule zu gewährleisten und niemanden auszuschließen".