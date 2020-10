"So unfassbar traurig": Bestürzung nach Grabschändungen in Gießen

Die Grabstellen der Kinder werden von den Eltern liebevoll geschmückt. Foto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Auch wenige Tage nach dem Bekanntwerden der verwüsteten Kindergräber auf dem Neuen Friedhof ist die Bestürzung in der Öffentlichkeit noch immer groß. "Abscheulich", "Ich bin geschockt" oder "Das ist so unfassbar traurig" lauten drei von bis Montagabend rund 90 Kommentaren auf den Facebook- und Twitter-Kanälen des Anzeigers als Reaktion auf den Artikel in der Samstagsausgabe. Nachdem sich eine der betroffenen Mütter bitterlich darüber beklagt hatte, dass das Polizeipräsidium Mittelhessen bislang keine Meldung herausgegeben hat, wurde das am Montag von der Behörde nachgeholt. "Wer kann Hinweise zu den bisher Unbekannten geben, die sich zwischen Mittwoch, 7., und Donnerstag, 8. Oktober, an den Gräbern am Neuen Friedhof in der Friedhofsallee zu schaffen machten? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755", ruft man die Bevölkerung zur Mithilfe bei der Tätersuche auf. Die beiden geschändeten Kindergräber befinden sich im Bereich der Grabstelle 17.

Wie die Polizei auf Nachfrage wissen lässt, laufen die Ermittlungen. Doch "gibt es bisher noch keine Vermutungen, wer dahinterstecken könnte". Insgesamt betrachtet, kämen Grabschändungen im Zuständigkeitsgebiet der mittelhessischen Ordnungshüter allerdings "eher selten" vor. Das treffe sowohl auf Gräber von Kindern zu wie auch auf die von Erwachsenen, seien sie alle nun christlichen, muslimischen oder jüdischen Glaubens, heißt es seitens des Präsidiums. Was die künftige Verhinderung ähnlicher Taten angeht, weist die Polizei darauf hin, dass sie "natürlich durch ihre Streifentätigkeit präventiv tätig ist".

Die Stadt Gießen und ihr Friedhofsamt hatten bereits am Freitag ebenfalls auf Anfrage mitgeteilt, dass man dort "leider nur wenige Möglichkeiten sieht, solchen Handlungen vorzubeugen". Sollten sich diese jedoch häufen, "werden wir Kontakt zu der Polizei aufnehmen und gemeinsam über Möglichkeiten beraten", betonte die Stadtsprecherin.