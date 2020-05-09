Samstag,
09.05.2020 - 09:15
3 min
"So viel wie möglich erhalten"
Derzeit saniert das heimische Unternehmen "Faber & Schnepp" das Wachgebäude der ehemaligen Bergkaserne in Gießen. Eine gastronomische Nutzung ist angedacht.
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