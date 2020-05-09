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Samstag, 09.05.2020 - 09:15
3 min

"So viel wie möglich erhalten"

Derzeit saniert das heimische Unternehmen "Faber & Schnepp" das Wachgebäude der ehemaligen Bergkaserne in Gießen. Eine gastronomische Nutzung ist angedacht.

Von Stephan Scholz
Derzeit laufen die Arbeiten am Dachstuhl des ehemaligen Wachgebäudes der Bergkaserne. Bis zum Herbst soll die Sanierung abgeschlossen sein. Foto: Scholz

Derzeit laufen die Arbeiten am Dachstuhl des ehemaligen Wachgebäudes der Bergkaserne. Bis zum Herbst soll die Sanierung abgeschlossen sein. Foto: Scholz

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