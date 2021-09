"Sofort freut sich jeder Patient" über Therapiehund "Lenny" in Gießen

Cockapoo "Lenny" mit Frauchen und Physiotherapeutin Nadine Jänisch, Oberärztin Sabine Hauptmann und Klinikdirektor Prof. Johannes Kruse. Foto: Friese

GIESSEN - Kaum haben die Besucher den Raum betreten, rennt "Lenny" schon schwanzwedelnd auf sie zu, beschnuppert jeden Einzelnen, wirft sich zwischendurch auch mal auf den Rücken und möchte gestreichelt werden. Auch bei den Gästen bessert sich die Laune schlagartig, hat jeder auf einmal ein Lächeln im Gesicht. Die junge Hundedame hat die Herzen aller im Sturm erobert. Und das innerhalb weniger Sekunden. Einen besseren Beweis für ihr Talent hätte es wohl nicht geben können. Der erst ein halbes Jahr alte Cockapoo, eine Mischung aus Cockerspaniel und Pudel, hat jetzt an der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie des Gießener Uniklinikums (UKGM) als allererster Vierbeiner dort überhaupt eine Ausbildung zum Therapiehund begonnen. "Lenny" soll künftig bei Schmerzpatienten und anderen Betroffenen von funktionellen körperlichen Beschwerden, die zusätzlich psychische Probleme entwickelt haben, für Besserung sorgen.

Schmerzen und Traumata

"Wenn ich mit ihr über die Gänge der Stationen laufe, freut sich sofort jeder Patient. Für manche ist sie sogar der Höhepunkt der Woche", erzählt Nadine Jänisch im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Physiotherapeutin ist auch die Besitzerin von "Lenny" und hat diese überall in der Klinik dabei, damit sich die Hündin "akklimatisiert" und alles kennenlernt. Dabei gibt es einiges zu erkunden: Rund 1500 Patienten werden jährlich in der Ambulanz betreut, darüber hinaus stehen stationär 36 Betten und eine Tagesklinik mit neun Betten zur Verfügung. Die zweijährige Ausbildung der Hundedame befindet sich zwar noch ganz am Anfang, doch die Beteiligten - wie allen voran auch Klinikdirektor Prof. Johannes Kruse und Oberärztin Sabine Hauptmann - sind schon jetzt fest davon überzeugt, die richtige Wahl getroffen zu haben.

"Ich bin selbst überrascht, wie positiv die Patienten auf 'Lenny' reagieren", schildert Jänisch. "Sie sind plötzlich zu Bewegungen in der Lage, die bei ihnen lange nicht mehr zu sehen waren." Das Tier fungiere hierbei als "Icebreaker", weckt also Personen aus ihrer krankheitsbedingten Passivität, motiviert und sorgt für einen positiven Stimmungsschub. "Der Hund fordert durch sein Verhalten sofort ein, aktiv zu werden", beschreibt sie diesen Effekt etwa bei Schmerzpatienten, die "oft sehr unflexibel sind und jede Bewegung genau durchdenken", bevor sie sich trauen, diese auch praktisch umzusetzen.

Menschen, die mit chronischen Schmerzen lebten, neigten mit der Zeit häufig dazu, als Co-Morbidität Depressionen oder andere psychische Auffälligkeiten zu entwickeln, verdeutlicht Kruse. Gerade jene, die einen hohen Leistungsanspruch an sich selbst oder Versagensängste haben, kommen mit dieser Situation, auf einmal körperlich so eingeschränkt zu sein, nur schwer zurecht, werden arbeitsunfähig oder ziehen sich aufgrund der negativen Erfahrungen komplett zurück. Andere Patienten, denen "Lenny" helfen soll, "leiden unter Traumafolgestörungen, zum Beispiel nach schwerer Misshandlung in ihrer Kindheit", erläutert der Klinikdirektor. Oftmals gebe es hier "ganz schwierige Arzt-Patienten-Kontakte", weiß Sabine Hauptmann zu berichten. Um Betroffene aus diesem "Teufelskreis" herauszuholen, brauche es "eine multimodale Therapie, die interdisziplinär ausgerichtet ist". Auch bei diesem "Beziehungsaufbau" spielt der Therapiehund eine wichtige Rolle. Die Fachärztin schätzt, dass "Lenny" bei etwa einem Drittel aller Patienten der Klinik zum Einsatz kommen kann und hierbei auch gute Erfolge verspricht.

Doch nicht jeder Vierbeiner ist für eine Ausbildung zum Therapiehund geeignet. "Wir haben einen Hund gesucht, der sehr zugänglich ist und sich auch gerne anfassen, hochnehmen und streicheln lässt", nennt Jänisch die Anforderungen, die "Lenny" allesamt erfüllt. Zudem sollte das Tier gelehrig sein und über ein freundliches Wesen verfügen. Bei der Suche nach dem passenden Kandidaten beziehungsweise Kandidatin - was in Deutschland nicht einfach ist, da die Therapiehund-Ausbildung hier noch in ihren Kinderschuhen steckt - wurde sie in der "Teamwork Hundeschule" von Anke Rochelt in Stadtallendorf fündig. Die Hundetrainerin ist unter anderem auf die Zucht von Vierbeinern für die therapeutische Begleitung physisch oder psychisch kranker Menschen spezialisiert. Ob ein Tier dafür infrage kommt und welches Wesen es hat, lässt sich bereits früh nach der Geburt erkennen und wird dann entsprechend gefördert. Und noch einen weiteren großen Vorteil bietet "Lenny": Als Cockapoo "ist sie auch für Allergiker gut geeignet, weil sie nicht haart", erklärt Jänisch.

Auch Tier soll Spaß haben

Es müsse sich allerdings niemand Sorgen machen, dass "Lenny" bei ihren Aufgaben überfordert wird, etwas gegen ihren Willen tun muss oder zu wenige Ruhepausen hat, versichern die Beteiligten. "Sie wird an niemanden ausgeliehen, und es gibt klare Regeln, die auch den Patienten mitgeteilt werden. Ich bin immer mit dabei und ich bin ihr Anker", sagt die Physiotherapeutin. Denn alles solle "auch für den Hund Sinn machen und ihm Spaß bereiten". Zudem lebt der Vierbeiner bei Nadine Jänisch daheim und muss nicht etwa in der Klinik übernachten. Allerdings habe die Hündin dort ebenfalls eine eigene Decke. "Wenn sie darauf liegt, weiß sie, dass Ruhe oder Schlafen angesagt ist", berichtet ihre Besitzerin. "Nur, wenn es 'Lenny' gut geht, kann sie ihre Wirkung entfalten", betont Johannes Kruse.