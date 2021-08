Solar-Offensive im vierten Anlauf

Um mehr Sonnenstrom von Gießens Dächern zu ernten, beteiligt sich die Stadt am bundesweiten "Wattbewerb". Sieger der Städte-Challenge ist die Kommune, die ihre Photovoltaik-Leistung am schnellsten verdoppelt. Initiiert wurde die Kampagne von der Klimaschutzinitiative "Parents for Future". In Gießen wurde der Wettbewerb im März gestartet. Nach dem städtischen Solarkataster sind 60 Prozent aller Dächer Gießens für die Solarnutzung geeignet. Die Anzahl der Photovoltaik-Anlagen sei in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, berichtete die Stadt, die schon bis 2035 klimaneutral werden möchte. Neben den eigenen Liegenschaften seien dabei besonders die privaten Dächer gefragt. (gc)