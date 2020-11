Solidaritätsdemo für Umweltaktivisten in Gießen

A 49-Gegner forderten die Freilassung von inhaftierten Umweltaktivisten. Foto: Berghöfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Während die Staatsanwaltschaft Gießen keine Ermittlungen nach einer Abseil-Aktion von Umweltaktivisten auf der A 5 bei Bersrod aufnahm, sitzen seit dem 27. Oktober sieben Aktivisten nach dem Aufspannen von Bannern an drei Autobahnbrücken im Rhein-Main-Gebiet in Untersuchungshaft. Dagegen demonstrierten am Freitag Autobahngegner im Rahmen eines dezentralen Aktionstages nicht nur vor der Justizvollzugsanstalt in Preungesheim bei Frankfurt, sondern auch in anderen Städten. In Gießen versammelten sich die Aktivisten zwischen elf und 15 Uhr auf dem Kirchenplatz, aufmerksam beobachtet von einem Polizeiaufgebot, das zeitweise größer war als die Zahl der Demonstranten und weniger aufmerksam zur Kenntnis genommen von den Gießener Passanten. Die blieben nur selten stehen, um den Reden der Teilnehmer oder dem vorab aufgezeichneten Erfahrungsbericht einer Inhaftierten zu lauschen.

Den Kirchenplatz habe man bewusst gewählt, berichtete eine Sprecherin der Demonstranten, weil hier der Bürositz des Regional Managements Mittelhessen sei, das als Gründer der Kampagne "Ja 49" massiv für den Weiterbau der Autobahn quer durch das Trinkwasserschutzgebiet im Dannenröder Wald werbe. Pikanterweise sei der Vorsitzende des Regional Managements Dr. Christoph Ullrich, der gleichzeitig das Amt des Regierungspräsidenten in Gießen ausübe und damit für die Genehmigung sämtlicher Protestveranstaltungen der Autobahngegner zuständig. Die Demonstranten kritisierten die Inhaftierung ihrer Gesinnungsfreunde in Frankfurt als "Justiz-Skandal". Eine solche Reaktion der Justiz sei reine Schikane, um ein Exempel zu statuieren und um vor ähnlichen Aktionen abzuschrecken", so die Sprecherin. Der Unfall eines Verkehrsteilnehmers, der schwer verletzt wurde, als er auf das Ende des Staus auffuhr, der sich gebildet hatte, als die Polizei die Aktivisten von den Brücken holten, werde hier instrumentalisiert, um den Widerstand gegen die A 49 zu kriminalisieren, während die mehr als tausend täglichen Unfälle im deutschen Straßenverkehr der akzeptierte Normalzustand seien.