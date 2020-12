Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Unter der Überschrift „Solidarity in Times of Crisis“ veranstaltet das Gießener Graduiertenzentrum für Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften (GGS) am 3. und 4. Dezember (15 Uhr bis 18 Uhr) seine Jahrestagung. Die Sektion „Menschenrechte und Demokratie“, die für die Organisation verantwortlich war, hat ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen rund um Dimensionen und Praktiken der Solidarität entwickelt. Mit Schwerpunktsetzungen von antirassistischen Kämpfen über performative und politische Aspekte der Solidarität bis hin zu Fragen transnationaler Vernetzung und den Kehrseiten selektiver Solidarität wird der vielseitige Komplex von internationalen und interdisziplinär aufgestellten Sprechern beleuchtet. Die Anmeldung zur Online-Teilnahme via Cisco Webex ist noch bis zum heutigen Tag möglich.