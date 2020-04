Sommerlad in Gießen hofft auf vollständige Öffnung des Möbelhauses

Frank Sommerlad zeigt, dass genug Platz vorherrscht, um einen Mindestabstand zu gewährleisten. Foto: Sommerlad

Giessen (ge). Seit wenigen Tagen dürfen in Hessen die meisten Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche unter strengen Hygienevorschriften wieder öffnen. Seit Donnerstag ist auch die Möbelstadt Sommerlad in Gießen - wenn auch eingeschränkt - deshalb wieder für die Kunden da.

"Wir haben ab sofort unser Küchenstudio wieder montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr geöffnet", so Geschäftsführer Frank Sommerlad. Selbst dafür hat das Unternehmen nur die Fläche des Küchenstudios von 2800 auf 800 Quadratmeter reduziert und teilweise abgesperrt.

Doch Sommerlad ist sicher, dass er auch alle Auflagen und Hygienevorschriften in seinem Haus einhalten kann, wenn das gesamte Einrichtungshaus seine Pforten wieder öffnen dürfte. "Wir bereiten uns auf die Gesamtöffnung in naher Zukunft vor", so Sommerlad. Einrichtungshäuser wie die Möbelstadt Sommerlad seien großflächige Einzelhandelsgeschäfte mit einer Niedrigfrequenz und hätten aufgrund ihrer Größe die geringste Zahl an Besuchern pro Quadratmeter Verkaufsfläche, argumentiert Frank Sommerlad. Der Umsatzanteil bei Möbeln läge bei 85 Prozent.

Dazu gibt er ein Rechenbeispiel: Die Möbelstadt Sommerlad in Gießen hat eine Verkaufsfläche von 32 000 Quadratmetern. Durch die Reduzierung der Parkfläche und Zugangsbeschränkungen könne er den Besucherstrom auf maximal einen Kunden pro 100 Quadratmeter Verkaufsfläche einschränken. Das sei um ein Vielfaches mehr, als das, was den Kunden im Lebensmittelgeschäft und seit Montag auch in den weiteren Einzelhandelsgeschäften zugestanden würde.

"Natürlich halten wir unser Restaurant und den Kinderhort weiter geschlossen. Außerdem sorgen wir für Desinfektionsmittel, Spuckschutz und weitere umfangreiche Hygienemaßnahmen zur Steigerung unserer bereits hohen Hygienestandards", verspricht Frank Sommerlad.

Weiter bleibt allerdings für Sommerlad nicht nachvollziehbar, dass in Hessen zum Beispiel Baumärkte mit einer Verkaufsfläche zwischen 10 000 und 20 000 Quadratmetern öffnen dürften, aber dem Einrichtungshandel mit mehr als 800 Quadratmetern eine Öffnung untersagt bleibe. Außerdem verstehe er nicht, dass Nordrhein-Westfalen die Öffnung von Einrichtungshäusern bereits gestatte und Hessen nicht. Er habe mit Kollegen in Nordrhein-Westfalen gesprochen, die schon fast eine Woche Erfahrung mit ihren geöffneten Häusern hätten. Fazit: "Die Kunden dort sind sehr diszipliniert und kommen für gezielte Beratung und Käufe in die Möbelhäuser", so Sommerlad.