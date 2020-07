Sommerrätsel: "Festes Haus" für psychisch kranke Straftäter in Gießen

Die Trutzburg der forensischen Psychiatrie steht im hinteren Bereich der Vitos-Kliniken Gießen. Foto: Frahm

Giessen (kjf). Heute gehört die Gießener Heil- und Pflegeanstalt zu den Vitos-Kliniken. Auf ihrem Gelände in der Licher Straße liegt im hintersten Winkel, fast schon am Alten Steinbacher Weg, das "Feste Haus" wie eine Trutzburg - und sie regt die Fantasie der Betrachter an. Umgeben von einer hohen, 60 Zentimeter dicken Bruchsteinmauer war das "Feste Haus" eine Einrichtung der forensischen Psychiatrie. Eröffnet wurde sie 1911 auf dem Gelände der damaligen "Heil- und Pflegeanstalt" in Gießen.

Im Strafvollzug und in der Justiz hatte sich um die Jahrhundertwende die Erkenntnis durchgesetzt, dass "verbrecherische Irre", so der damalige Terminus, im Normalvollzug nicht angemessen untergebracht und therapiert werden könnten. Zugleich etablierte sich in den psychiatrischen Kliniken die Einsicht, dass "ungefährliche" psychisch Kranke in einem offenen, familiären Anstaltsalltag die besten Heilungschancen hätten. Da dies bei den als gemeingefährlich eingestuften "forensischen" Fällen nicht möglich war, wurden im Kaiserreich drei sogenannte "Feste Häuser" geschaffen, in denen jene Gefangene verwahrt und nach Möglichkeit behandelt werden sollten.

Rund 100 Jahre wurden in der "Abteilung für kriminelle Irre" Verbrecher, Serienmörder, Sexualstraftäter, aber auch Menschen, die den Bezug zur Realität verloren hatten, inhaftiert. Das "Feste Haus" wurde auf Betreiben Robert Sommers errichtet. Nach dem Gießener Professor für Psychiatrie ist auch eine Straße benannt. Es handelte sich um die einzige Einrichtung ihrer Art, in der ernsthafte Versuche unternommen wurden, psychisch kranke Straftäter nicht nur wegzuschließen, sondern auch zu therapieren.

Die Belastung der Pfleger in der Einrichtung war extrem hoch, und so kam es zu einer deutlich erhöhten Zahl von Erkrankungen. Bis zu 18 Patienten konnten im "Festen Haus" einquartiert werden. Seit mehr als zehn Jahren steht das "Feste Haus" leer. Einem Abriss widerspricht der Denkmalschutz, weshalb über eine mögliche weitere Nutzung nachgedacht wird.

Um diese Geschichte wissen natürlich auch viele Gießener, die daher den gesuchten Ort dank unseres bildlichen Hinweises identifizieren konnten. Aus allen richtigen Einsendungen, die uns per E-Mail oder per Post erreicht haben, wurde Ernst Klingelmeier aus Gießen ausgelost. Er darf sich über einen Gutschein im Wert von 60 Euro freuen. Wer diesmal nicht gewonnen hat, erhält am Samstag eine weitere Chance mit dem vierten Teil des Sommerrätsels.