Sommerrätsel: Wohin führt diese Treppe in Gießen?

Büsche und Gestrüpp gewinnen hier inzwischen die Oberhand. Foto: Frahm

Giessen (kjf). Vergessene Orte in Gießen, die einmal von Relevanz waren für die Stadt, an denen außergewöhnliche Dinge geschahen oder die einmal zu den Kultorten gehörten: Seit Jahren verlassen, warten viele von ihnen auf eine neue Nutzung oder den Abriss. Nach genau solchen Orten suchen wir in unserem diesjährigen Sommerrätsel.

Im fünften Teil geht es um ein einst schmuckes Gebäudeensemble, das viele Jahre leer stand und sich zu einem Zankapfel zwischen Eigentümer und Behörden entwickelte. Schon lange tut sich dort nichts. Die Reste sind inzwischen von Büschen überwachsen. Aber die Eingangstreppe scheint zumindest immer noch dazu einladen zu wollen, die Brachfläche zu betreten.

Wer mitmachen möchte, kann die Lösung bis Dienstag, 4. August, um 15 Uhr an die Redaktion schicken: per E-Mail an stadt-ga@vrm.de, per Fax an 0641/9504-3411 oder auf dem Postweg an Gießener Anzeiger, Stadtredaktion, Am Urnenfeld 12, 35396 Gießen. Der Gewinner wird aus allen richtigen Einsendungen ausgelost. Auf ihn wartet ein Tank- oder ein Einkaufsgutschein im Wert von 60 Euro. Die Auflösung erfolgt in der Mittwochsausgabe. Dann wird auch der Sieger mit Name und Wohnort im Anzeiger veröffentlicht.