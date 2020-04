Sommerurlaub 2021 schon jetzt in Gießener Reisebüros buchbar

Von Urlaubszielen in nah und fern können auch die Reisefans in Gießen und Umgebung derzeit nur träumen. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSENDie Corona-Krise hat schon jetzt vielen Menschen den geplanten Urlaub vermiest. Aber nicht nur sie sind die Leidtragenden. Hart trifft es vor allem Reisebüros. "Zum einen fehlt uns wie anderen Branchen auch derzeit das Neugeschäft, zum anderen verlieren wir durch eine Vielzahl an Stornierungen auch den Erlös, der bereits erwirtschaftet wurde, da die Veranstalter die Provision zurückfordern", erklärt Jens Becker, Leiter der TUI-Reisecenter in Gießen, Schotten und Marburg, im Gespräch mit dieser Zeitung. Die letzte Filiale des Franchiseunternehmens wurde erst im Dezember 2019 eröffnet. "Bereits seit Ende März arbeiten wir mit einer kleinen Mannschaft hinter verschlossenen Türen, seit 1. April haben wir Kurzarbeit angemeldet", berichtet Becker. Alles habe damit begonnen, dass viele Reiseziele aufgrund von Corona nicht mehr in Frage kamen. "Kreuzfahrten mussten unterwegs ihre Routen ändern, weil beispielsweise der Hafen von Barcelona nicht mehr angefahren werden konnte." Schließlich habe die TUI ihr Reiseprogramm bis 30. April ausgesetzt, was einer einseitigen Stornierung gleichkomme.

Doppelt gearbeitet

"Wir mussten also für die gleiche Buchung zweimal arbeiten und haben dabei noch Geld verloren", fasst er zusammen. "Darüber hinaus haben wir unseren Kunden dabei geholfen, auf alternativen Routen wieder nach Hause zu kommen, denn viele der gebuchten Flüge wurden gestrichen." Manche Urlauber, die derzeit auf den Malediven weilen, hätten es sogar vorgezogen, dortzubleiben und abzuwarten. Alleine in Neuseeland hätten mehrere Tausend deutsche Gäste festgesessen. Und so kam es bereits zu zahlreichen Rückholaktionen, die in Händen der Bundesregierung liegen. "Von den insgesamt 768 Lufthansa-Maschinen fliegen noch 68", nennt Becker als Zahl zum Zeitpunkt des Interviews. Der touristische Flugverkehr sei komplett eingestellt.

"Als Reisecenter sind wir davon abhängig, wie andere Länder mit der Coronakrise umgehen", unterstreicht der Experte. Eine Prognose wagt er nicht. Derzeit versuche man, Kunden, die Pauschalreisen für Mai oder Juni gebucht haben, zu Umbuchungen zu überreden, um eine weitere Stornowelle zu vermeiden. Ein Pärchen etwa habe die geplante Südafrikareise bereits auf das nächste Jahr verschoben. "Das Nette war, dass die Beiden ihr Geld nicht zurückhaben wollten." Behaltet es bis zum nächsten Jahr, hätten sie zu gesagt.

Derzeit erhält Jens Becker auch Anfragen für Stornierungen in den Folgemonaten. "Bis vier Wochen vor Reisebeginn gelten bei Pauschalreisen die gleichen Stornierungskosten wie bei Buchung. Aus diesem Grund rate ich zum Abwarten. Ich hoffe, dass im Sommer alles wieder normal läuft", betont er. "Wir werden auf jeden Fall weiterarbeiten und wie bisher für unsere Kunden erreichbar sein."

Hilfe kommt von der Bundesregierung: Das Kabinett hat beschlossen, dass Verbraucher statt der sofortigen Rückzahlung für vor dem 8. März gebuchte Reisen, Flüge und Veranstaltungen, die aufgrund der Corona-Epidemie abgesagt wurden, künftig Gutscheine erhalten. Dabei sollen alle Gutscheine bis Ende 2021 befristet sein. Wird der entsprechende Gutschein bis zu diesem Zeitpunkt nicht eingelöst, muss der Veranstalter den Wert erstatten. Die Gutscheine selbst sollen gegen eine Insolvenz des Veranstalters abgesichert sein.

Sehr hohe Verluste

"Ich finde diese Gutscheinregelung sehr gut", erklärt Angela Längsdörfer, Inhaberin des Reisebüros "Holiday Land Pegasus". Dennoch seien die Verluste aufgrund der Corona-Krise sehr hoch. Probleme, Kunden aus ihren jeweiligen Urlaubsorten zurückzuholen, hatten sie und ihr Team allerdings selten. In einem Fall habe die Lufthansa einem Pärchen auf den Malediven nicht mitgeteilt, dass ihr Flug gestrichen sei. "Die Beiden mussten noch ein paar Tage in ihrem Hotel bleiben, in dem es nur noch Essen aus der Tiefkühltruhe gab", berichtet Längsdörfer. Als sie schließlich doch nach Hause fliegen konnten, sei dem Paar aufgefallen, dass, obwohl viele Passagiere an Bord gehustet und geniest hätten, am Frankfurter Flughafen keine Kontrolle stattgefunden hätte.

Während Pauschalreisen für den Sommer 2021 normalerweise erst im Mai des Vorjahres freigeschaltet werden, mache die TUI beispielsweise schon jetzt Buchungen möglich. "Ich hoffe dennoch, dass auch in diesem Sommer reisen möglich sein wird", sagt sie. "Aber man kann ja leider nicht im Voraus planen."