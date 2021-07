Sophie-Scholl-Grundschüler erarbeiten Zirkus-Vorstellung

An jedem Abend der Zirkus-Projektwoche schließt die Vorstellung mit einem gemeinsamen Lied, das – da aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht gesungen werden darf – in Gebärdensprache vorgetragen wird. (Foto: Lebenshilfe Gießen)

GIESSEN - (chn). Eine ganze Woche lang schmückte das große Zelt des „Circus Phantasia“ das Schulgelände der Sophie-Scholl-Schule Gießen in der Rödgener Straße. Der sogenannte „Projektzirkus“, der auf die Arbeit mit Kindern spezialisiert ist, war bereits zum zweiten Mal seit 2017 zu Besuch. „Unser Ziel ist es, dass alle Schüler während ihrer Grundschulzeit einmal die Möglichkeit haben, selbst am Zirkusgeschehen teilzunehmen“, erklärt Melanie Grzimbke, Schulleitung Primarstufe. Tatsächlich waren die Sophie-Scholl-Grundschüler die eigentlichen Stars der Zirkus-Projektwoche, die auch dank der finanziellen Unterstützung des Fördervereins ermöglicht werden konnte. Die einzelnen Klassen beschäftigten sich jeweils an einem Tag mit der Welt unter dem Zirkuszelt, erlernten jeweils zwei Darbietungen und präsentierten diese noch am gleichen Abend den bis zu 200 Zuschauern, unter denen sich natürlich auch zahlreiche Eltern befanden.

Die Tribünen-Gäste erfreuten sich an Schwerttricks, Trapez-Künsten, Seiltänzen, Feuerspuckern und beispielsweise Clown-Sketchen – insgesamt acht Attraktionen beinhalteten die Vorführungen. „Unsere Schüler konnten die Übungen erlernen, für die sie sich am meisten interessierten. Dank des kompetenten Zirkus-Teams und unseren Lehrern und pädagogischen Fachkräften konnten wir alle Kinder – auch diejenigen mit sonderpädagogischen Bedarfen – individuell begleiten und unterstützen“, so Melanie Grzimbke, die ein positives Fazit zog: „Ich denke, der begeisterte Applaus bei den Vorführungen und die insgesamt positive Resonanz belegen den Erfolg dieser Projektwoche. Es war total schön, zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder bei der Sache waren, sich bei den Vorstellungen gegenseitig anfeuerten und wie sie zum Teil über sich hinauswuchsen.“ Auch Patrik Mähling, Geschäftsführer der Sophie-Scholl-Schulen gGmbH, die insgesamt drei Schulstandorte in Gießen und Bad Nauheim betreibt und zum Unternehmensverbund der Lebenshilfe Gießen zählt, freute sich: „Das Hygienekonzept hatte mich überzeugt, es hat diese Projektwoche ermöglicht. Es tut gut, dass man solche Aktionen – das gemeinsame Erleben von Kultur und Bildung – nach den zurückliegenden schwierigen Monaten wieder anbieten kann.“

Zirkusdirektor Lars Wasserthal, der den Projektzirkus seit 2010 führt und mit seinem Team jährlich 40 Schulen in ganz Deutschland besucht, zeigte sich ebenfalls angetan, zumal der „Circus Phantasia“ aufgrund der Pandemie zwischenzeitlich 15 Monate pausieren musste: „Es ist einfach schön, dass man wieder das machen kann, wofür man gebaut ist.“